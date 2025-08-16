Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y Karina Mile le dio la bienvenida

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo.

Además, el funcionario nacional anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se lo ve firmando los papales.

“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, escribió Cornejo en su cuenta de X.

Y agregó: “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”.

Luego de conocerse la noticia de la postulación, Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”, expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: “Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

La secretaria general de la Presidencia acompañó el posteo con la foto de Petri firmando la afiliación, junto a ella y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Petri, con chances amplias de ser electo diputado nacional, dejaría el cargo en Defensa el 10 de diciembre próximo, tras dos años en funciones.

  • Catamarca: incendio en una vivienda de la Capital dejó a un octogenario internado y pérdidas totales

    Catamarca: incendio en una vivienda de la Capital dejó a un octogenario internado y pérdidas totales

    La madrugada del viernes se vivió un verdadero drama en un domicilio de calle Chubut al 1.500, en pleno San Fernando del Valle de Catamarca. Un feroz incendio provocado por un cortocircuito en un caloventor redujo a cenizas una vivienda familiar y dejó como saldo a un hombre de 81 años internado de urgencia. Según…

  • Figueroa y Agüero dominan en el Rally de la Capital

    Figueroa y Agüero dominan en el Rally de la Capital

    El Rally de la Capital vivió una jornada apasionante este sábado. Maxi Figueroa – Martín Agüero se quedaron con el triunfo absoluto, llevándose la General y la victoria en la Junior (JNR). Desde la organización destacaron el gran nivel deportivo y la respuesta del público durante la jornada. “Estamos muy conformes con el desarrollo de la carrera.…

  • Catamarca: Ambato celebró sus 156° aniversario

    Catamarca: Ambato celebró sus 156° aniversario

    El departamento Ambato festejó su 156° aniversario con un acto central en Los Varela, encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el intendente Patricio Villafañe. La jornada reunió a autoridades provinciales, comunales y vecinos, en el cierre de una semana de celebraciones. A lo largo de este viernes y sábado, Los Varela celebró la Fiesta…

  • Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y Karina Mile le dio la bienvenida

    Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y Karina Mile le dio la bienvenida

    El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo. Además, el funcionario nacional anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se…

  • Catamarca: entregaron 38 nuevas viviendas en Los Varela

    Catamarca: entregaron 38 nuevas viviendas en Los Varela

    Este sábado, en el marco de los festejos por el 156° aniversario de la creación del Departamento Ambato, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el intendente de Los Varela, Patricio Villafañez, hicieron entrega de 38 viviendas a familias de la localidad de Los Castillos. Es importante…

  • Torneo Clausura: Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López

    Torneo Clausura: Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López

    El campeón Platense consiguió su primer triunfo en el Clausura ante uno de los equipos que estaba invicto como San Lorenzo. Fue 2-1 en Vicente López por el doblete de Ronaldo Martínez (Gabriel Báez había igualado transitoriamente). Polémico arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy, quien expulsó en el primer tiempo a Ignacio Vázquez y Alexis Cuello. De esta forma, los de Boedo…