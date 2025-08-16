Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y Karina Mile le dio la bienvenida

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo.

Además, el funcionario nacional anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se lo ve firmando los papales.

“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, escribió Cornejo en su cuenta de X.

Y agregó: “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”.

Luego de conocerse la noticia de la postulación, Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”, expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: “Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

La secretaria general de la Presidencia acompañó el posteo con la foto de Petri firmando la afiliación, junto a ella y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Petri, con chances amplias de ser electo diputado nacional, dejaría el cargo en Defensa el 10 de diciembre próximo, tras dos años en funciones.