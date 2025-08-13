Luis Caputo volvió a criticar al Congreso y les pidió apoyo en la previa a las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar al Congreso y les pidió apoyo a los empresarios del sector inmobiliario en la previa a las elecciones legislativas. “Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando, y ustedes pataleando contra gobernadores e intendentes, hacer crecer el mercado de capitales. Y la estabilidad macro es fundamental porque genera inversión de largo plazo”, afirmó el titular de Hacienda en la 15° edición del Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias.

En su presentación, Caputo enumeró las medidas que fueron tomando en los 18 meses de gestión de Javier Milei y cargó contra el kircherismo: “Sus 16 años solo pueden compararse con el peor país de África, y creo que, tampoco, fueron un desastre total”.

En esa línea, se refirió a los proyectos de ley impulsados por la oposición en el Congreso y que luego el presidente Javier Milei vetó. Para el ministro, estas iniciativas impactan de manera negativa en el equilibrio fiscal.

“A la Argentina le va bien, y como no pueden voltear con otra cosa, vieron que el equilibrio fiscal es fundamental, y así votan 12 leyes para destruirlo”, lanzó. Y reiteró que el Congreso quiere que al país “le vaya mal”.

En otro tramo, el ministro aseguró que la gestión actual cancela deuda con el mercado y los organismos multilaterales. El jefe de Hacienda aseguró que no pudieron acumular todos los dólares que se compraron, porque el Gobierno tuvo que afrontar vencimientos.

Las duras críticas de Luis Caputo a la oposición



Luis Caputo redobló las críticas sobre los bloques opositores en el Congreso. El ministro consideró que se requiere “un Congreso más acorde a lo que queremos hacer”.

“En Economía estamos estudiando cosas para impulsar este sector y a otros, pero se necesitan leyes y con este Congreso no se puede”, deslizó.

Por eso, afirmó: “Todos tenemos que comprometernos a terminar con el pasado y darles a nuestros hijos el futuro que nos negaron. Por eso yo tengo un trabajo que no me gusta, porque va más allá de la situación particular, es un compromiso moral”.

Y sumó: “Acá hay una oportunidad de hacer crecer este país como no la hubo nunca en la historia, ya no son promesas, son resultados”.

El pedido de Luis Caputo a los empresarios del sector inmobiliario



Durante su presentación en la Expo Real Estate, el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió a los empresarios que sigan “pataleando contra gobernadores e intendentes” que no hacen ajuste ni bajan impuestos.

El funcionario ratificó que la gestión de Milei seguirá desregulando y “abriendo la competencia” para que los argentinos “tengan mejor acceso de bienes”.

En ese sentido, el funcionario le pidió a los empresarios que inviertan y se comprometan más para acelerar el proceso.

“El mayor problema es el de convencer a ustedes (los privados) que tienen el capital, que pueden hacer el desarrollo, mover la economía, porque esta vez es diferente”, sostuvo Caputo.