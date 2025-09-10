Radio TV Valle Viejo
Luis Caputo firmó convenios con Chubut y Tucumán para extinguir deudas y transferir obras y viviendas

El ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó en la normalización de las relaciones fiscales con las provincias al firmar importantes convenios con Chubut y Tucumán en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Estos acuerdos buscan saldar deudas mutuas y transferir responsabilidades, protegiendo el equilibrio fiscal del Estado Nacional.

Durante la jornada, Caputo mantuvo reuniones con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y con el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad. En ambos encuentros, se concretaron acuerdos que implican compensaciones de deudas y la asignación de obras y programas. Según supo Noticias Argentinas, la Subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, también participó en las reuniones.

Acuerdo con Chubut: rutas nacionales por $100.000 millones

El convenio con Chubut representa un paso significativo para la provincia patagónica:

  • Compensación de deudas: Se compensaron deudas que Chubut mantenía con el Estado Nacional por un total de $100.000 millones.
  • Transferencia de rutas: A cambio, la provincia se hará cargo del cumplimiento y desarrollo de obras en cuatro rutas nacionales:Ruta Nacional N° 40 (tramo empalme RN N° 26 – empalme RP N° 23).Autovía Madryn – Trelew.Obra Malla 632 – Crema II – RN N° 40.Sistema Modular RN Nº 3 (tramo empalme RP N° 27).
  • Deuda de viviendas: El acuerdo también cancela una deuda del Estado Nacional con Chubut por obras de vivienda en la provincia.

Acuerdo con Tucumán: viviendas Procrear y Casa Propia

El convenio con Tucumán también incluye la compensación de deudas recíprocas y una importante transferencia de viviendas:

  • Viviendas Procrear: Se transfieren a la provincia un total de 2.716 viviendas correspondientes al Programa Procrear. Tucumán será la encargada de finalizar estas unidades habitacionales.
  • Deuda Casa Propia: Adicionalmente, se cancela la deuda del convenio Casa Propia por otras 1.787 viviendas, al pasar su responsabilidad a la administración provincial.

El Ministerio de Economía de la Nación reafirmó su compromiso de seguir trabajando con las provincias bajo este Régimen, buscando “soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal”.

