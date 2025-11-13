Radio TV Valle Viejo
Luis Caputo en la Conferencia Industrial de la UIA: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente, no nos agrandemos”

La Unión Industrial Argentina (UIA) realiza este jueves su 31ª Conferencia Industrial bajo el lema “El futuro se produce hoy”, un evento que reúne a los principales referentes del empresariado nacional, miembros del Gobierno y especialistas del ámbito académico. La jornada se desarrolla desde las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y marca un punto de encuentro clave entre el sector privado y el oficialismo, en un contexto de actividad en baja, incremento de importaciones y debate sobre el llamado “costo argentino”.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las bandas cambiarias están “bien calibradas” y afirmó: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. No nos agrandemos“. 

Información en Desarrollo…

