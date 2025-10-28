Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Luis Caputo dijo que “quedó claro el riesgo kuka”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “si queremos graduarnos de país serio” el kirchnerismo no puede ser una opción política y enfatizó que “las inversiones de largo plazo buscan previsibilidad”.

“Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

En un posteo en redes sociales, sostuvo que este escenario “ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”.

En ese marco, Caputo sostuvo que “si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo”.

El ministro sostuvo que “ningún país serio ofrece esa volatilidad política “ y afirmó que “las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad”.

“Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países”, añadió.

Caputo señaló que “la oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!”

  • Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apoyó la reforma laboral impulsada por el Gobierno que busca ampliar la jornada, flexibilizar convenios, indemnizaciones en cuotas y paritarias por productividad. Además, se refirió a la interna libertaria que se destapó en medio de la campaña electoral.  El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de…

  • Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Esta mañana de martes se conoció sobre la detención, en el barrio Santa Marta, de un joven, involucrado en el asesinato de Jesús Vergara (foto de portada). Recordemos que ayer por la tarde, Jesús Vergara murió en el Hospital San Juan Bautista, donde permanecía internado al ser trasladada en la madrugada con una herida punzocortante.…

  • En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    Este martes se conoció que el juez director Luis Guillamondegui resolvió dar curso al juicio abreviado presentado por los defensores de los dos acusados y el fiscal de Cámara, en una causa que originalmente iba a desarrollarse bajo el sistema de Juicio por Jurados. Por este procedimiento, Hernán Bautista Herrera, asistido por el defensor oficial…

  • Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo dos nuevas ablaciones de córneas en el Centro Público de Trasplante  del Hospital San Juan Bautista. Los donantes, un paciente femenino de 58 años y un masculino de 43. En lo que va del año,…

  • Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    El presidente Javier Milei destacó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le atribuyó el haber vaticinado el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la lista que encabezó Diego Santilli (41,45%) superó a la de Fuerza Patria (40,91%) semanas después de la derrota por los…

  • Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Desde el Ministerio de Salud se trabaja en prevención del suicidio a través de diferentes acciones destinadas a la comunidad en general, brindando herramientas que se puedan poner en práctica en los distintos escenarios. En este marco, días atrás, el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos llevó a cabo un taller…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4