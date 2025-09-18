Luis Caputo acusó al Congreso: “Están tratando de voltear al Presidente”

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó a la oposición en la previa de la sesión del Senado que debatirá el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Advirtió que el objetivo detrás de la medida es “romper el equilibrio fiscal” y que existe un intento de “voltear” a Javier Milei.

“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, escribió Caputo en su cuenta de X (ex Twitter).

El funcionario agregó: “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, en alusión a las elecciones legislativas nacionales.

En la sesión del Senado de este jueves la oposición buscará revertir el veto presidencial a la ley de ATN. Además, se fijó para el 2 de octubre el tratamiento de otros dos proyectos vetados por Milei que ya contaron con media sanción en Diputados: financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Un reparto automático de fondos

La iniciativa apunta a establecer el reparto automático del 1% de los ATN a las provincias bajo los criterios de la Ley de Coparticipación Federal, en lugar de que se mantenga el esquema discrecional. En la votación del 10 de julio, el Senado había aprobado el proyecto con 56 votos a favor, 1 en contra (Luis Juez) y 15 ausencias.

Mientras tanto, el clima político se mezcla con la incertidumbre económica. Tras varios días de tensión cambiaria, el dólar oficial superó el límite superior de la banda de flotación, lo que habilitó al Banco Central (BCRA) a intervenir en el mercado para intentar contener la cotización.

En ese marco, Caputo lanzó otro mensaje en redes: “Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando”.