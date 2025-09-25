Radio TV Valle Viejo
 Luis Brandoni sufrió una descompensación y suspendió una función de su obra

Luis Brandoni sufrió una descompensación y debió suspender una función de teatro. La noticia fue informada mediante un comunicado en las redes sociales del Multiteatro, donde el actor protagoniza Quién es quién junto a Soledad Silveyra.

“Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche”, explicaron. Además, anunciaron que las entradas en poder del público se podrán canjean o se les devolverá el dinero por los mismos canales por donde fueron adquiridas.

En diálogo con TN Show, Carlos Rottemberg, productor del espectáculo, dio detalles de la salud de Brandoni: “Está en su casa y entendemos que solo necesitará del reposo que comenzó esta mañana”.

Luego, para llevar tranquilidad, completó: “Beto sufre una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra encarnan a un matrimonio aparentemente perfecto y muestran el lado B del “felices para siempre”: el desgaste de la rutina, la búsqueda del cariño y la falta de pasión.

Lo que parece una noche normal en la vida de una pareja que está casada desde hace varios años, cambia rotundamente por una llamada telefónica. Allí se enteran de que los amigos a los que habían invitado a cenar no irán porque les entraron a robar a la casa.

Esto da rienda suelta un montón de diálogos hilarantes que invitan a reflexionar sobre el amor, el desgaste de la rutina y la búsqueda de la felicidad a cualquier edad.

