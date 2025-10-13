Luego de firmar el acuerdo, Donald Trump aseguró que “hay paz en Oriente Medio”

Después de firmar el acuerdo junto a los líderes de Egipto, Turquía y Qatar en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “la paz ha llegado a Oriente Medio”. El pacto pone fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza y fue presentado como el resultado de intensas negociaciones diplomáticas que involucraron a gobiernos árabes y mediadores internacionales.

Trump afirmó que el cese de hostilidades permitirá la entrada inmediata de ayuda humanitaria y el retorno de miles de desplazados. “Después de años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado”, declaró, destacando la cooperación de los países de la región para lograr el acuerdo.

El documento firmado contempla la reapertura de los pasos fronterizos, la reconstrucción de las zonas devastadas y la creación de un comité internacional de supervisión. Para Washington, el entendimiento representa un intento de consolidar su influencia en un escenario marcado por la inestabilidad y los conflictos prolongados.