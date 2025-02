Lucía Corpacci ante el temor de una intervanción a Buenos Aires: “Presidente no caranchee con algo tan doloroso”

La senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, salió al cruce del presidente Javier Milei por su arremetida contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debido a la inseguridad: “Que alguien le avise al autoritario presidente que el Gobernador de Bs As @Kicillofok fue elegido por su pueblo, tal vez eso le duele mucho.. EN BUENOS AIRES NO GANÓ MILEI!!!”. Presidente más respeto, no caranchee con algo tan doloroso. A usted no le importa nadie más que usted y sus amigos extranjeros”, publicó la exgobernadora en la red social X.