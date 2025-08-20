Radio TV Valle Viejo
Lucha contra la piratería: detuvieron a “Shishi”, el creador de Al Ángulo TV

La Justicia argentina concretó hoy otro certero golpe contra la piratería audiovisual en Latinoamérica al detener en su vivienda a quien está considerado como el fundador del sitio web “Al Ángulo TV”, que retransmitía en forma ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales y eventos deportivos de alto perfil, como la Fórmula 1.

La captura se formalizó tras un allanamiento policial en el domicilio del acusado, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde tenía su laboratorio, informaron a la Agencia Noticias Argentinas las dos sociedades denunciantes, denominadas ALIANZA y LALIGA.

Allí se secuestraron computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos con los que habría montado su empresa ilegal de retransmisiones de partidos robados a distintos programadores.

El procedimiento judicial fue ordenado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, se informó oficialmente.

La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA), en colaboración con de uno de sus socios, LALIGA (de fútbol profesional de España).

La detención del acusado fue realizada por oficiales de División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y de la DDI San Isidro de la Policía de Provincia de Buenos Aires quienes actuaron en conjunto bajo las órdenes de la Fiscalía.

Los datos aportados por ALIANZA y LALIGA a la Justicia de la Argentina ayudaron a constatar el modus operandi para retransmitir de manera ilegal y masiva eventos deportivos en vivo.

Al Angulo TV operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado.

Hace poco tiempo, inclusive, puso operativa en formato de aplicativo de Android su señal, logrando un alto impacto en la cantidad de visualizaciones de su contenido a lo largo del país, posicionándose, junto al aplicativo MAGIS TV, recientemente desmantelado por la justicia argentina,  como uno de los dos canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país en la actualidad.

Según el expediente, tanto los sitios como el aplicativo Al Angulo TV se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales.

Finalmente, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron incautadas.

El acusado se hace llamar en redes con el apodo “Shishi” y cuenta con perfiles en múltiples redes sociales y en Youtube, donde solía realizar transmisiones, en especial en “X” donde en forma desafiante, recientemente informó que llegó a 100.000 seguidores.

También se informó a Noticias Argentinas que el detenido había manifestado abiertamente que sabía lo que estaba haciendo pero que “nadie podía atraparlo”, e incluso llegó a dar entrevistas a la prensa en diferentes medios.

Tras una exhaustiva investigación digital en redes llevada a cabo por la Fiscalía con el soporte de técnico de la industria, los investigadores identificaron que “Shishi” es el “fundador y único propietario” del sitio y el aplicativo “alangulotv”, con el que centralizó la difusión clandestina y masiva de los contenidos y acciones para monetizar.

La sociedad Alianza está mayoritariamente integrada por proveedores de contenido audiovisual y La Liga, por clubes.

