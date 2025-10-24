Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Los trabajadores de EC SAPEM que desbarrancaron en Cuesta del Totoral, está fuera de peligro

La Empresa de Energía Catamarca SAPEM publicó un comunicado, sobre el siniestro vial ocurrido esta tarde de viernes a las 15:50 en Ruta Nacional Nº 38, de la Cuesta del Totoral.

La empresa, informa que en la camioneta se trasladaba personal del Distrito Alijilan, identificados como René Luján y Lucas Carrizo, quienes se encuentran fuera de peligro, con lesiones leves. También dieron a conocer que “las causas del accidente están siendo investigadas, pero se comprobó que en el vehículo actuaron los airbag y que el uso del cinturón impidió que los operarios fueran despedidos”.

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4