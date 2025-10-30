Los restos hallados en Entre Ríos “no llevaban mucho tiempo en el lugar” y podrían ser del remisero Palacio

El jefe Departamental de Policía de Tala, Pedro Silva, brindó nuevos detalles sobre el hallazgo de restos humanos a la vera de la Ruta Provincial 15, en el tramo que une Rosario del Tala con Sauce Norte. El funcionario precisó que, según las primeras observaciones del médico forense, los restos “por el estado en que se encontraron, serían recientes”.

“Los restos presentaban un fuerte olor putrefacto, lo que nos hace pensar que no llevan mucho tiempo en el lugar”, señaló Silva.

El jefe policial detalló que el hallazgo fue realizado por un trabajador que circulaba por la zona y observó una bolsa negra con lo que parecía ser un cráneo. “Cuando el personal llegó, constató que se trataba de fragmentos similares a los de un cráneo humano, con restos de cabello y partes de un brazo y una mano”, precisó.

De acuerdo con el parte oficial, en el operativo intervino personal de Criminalística y un médico forense, quienes realizaron el levantamiento de los restos y los trasladaron al Departamento de Medicina Forense de Paraná. Allí se realizarán los estudios de ADN y antropología para confirmar si pertenecen efectivamente a una persona y, en ese caso, determinar su identidad.

“Se recolectó material genético que podría ser clave para identificar a quién corresponden los restos”, explicó Silva. También confirmó que en el lugar se efectúan rastrillajes adicionales para descartar la presencia de otros elementos de interés.

El pasado lunes 13 de octubre, un cuerpo desmembrado fue hallado en una zona rural del departamento Concordia, en el marco de la búsqueda de Martín Palacio. El hallazgo se produjo en un camino cerca de Estación Yeruá, donde el cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa, en avanzado estado de descomposición. El cuerpo desmembrado fue hallado a unos 20 metros del puente, en una zona de pastizales. El torso estaba desde el cuello hasta las rodillas; le faltaban la cabeza, los brazos y la parte inferior de las piernas, confirmó Elonce.

Fuentes judiciales confirmaron que las pericias realizadas sobre ese cuerpo lo vincularon directamente con Palacio, tanto por los rasgos coincidentes.

Las pruebas que comprometen a Laurta

La conexión entre Laurta y el crimen del remisero se fortaleció tras el allanamiento en el hotel Berlín, en Concordia, donde el acusado se hospedaba junto a su hijo al momento de su captura. Durante el operativo, los agentes encontraron en su poder la billetera de Palacio y otros objetos personales de la víctima, pruebas que resultaron clave para la causa.

Además, testigos lo identificaron como el pasajero que había contratado el viaje desde Concordia hacia Santa Fe. Las cámaras de seguridad también aportaron elementos relevantes para reconstruir los movimientos del sospechoso.

El último rastro del remisero

Según la investigación, el último registro de Martín Palacio con vida fue en Concordia, cuando se dirigía hacia la terminal para buscar a su cliente. Horas más tarde, las cámaras de seguridad de San Salvador captaron a Laurta cargando combustible, ya solo en el vehículo del remisero.

El playero que lo atendió declaró que lo vio “nervioso, apurado y sin compañía”, lo que reforzó la hipótesis de que Palacio ya no se encontraba con él. Días después, el Toyota Corolla blanco del remisero fue hallado incendiado en Playa Corralito, en la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba. El fuego no solo destruyó el automóvil, sino que provocó un incendio forestal que afectó a más de diez vehículos estacionados en el lugar.