Radio TV Valle Viejo
Los Pumas reciben hoy a los All Blacks en Liniers

Los Pumas buscarán revancha frente a los All Blacks este sábado en Liniers. El partido, que comenzará a las 18:10, tendrá regresos importantes, un debutante y transmisión en vivo por ESPN y Star+.

  • El partido se jugará este sábado a las 18:10 en el estadio José Amalfitani.
  • Felipe Contepomi confirmó un plantel con regresos clave y un debutante.
  • El encuentro será transmitido por ESPN y vía streaming en Star+.

Los Pumas afrontarán este sábado un desafío mayúsculo en el Rugby Championship 2025 cuando se midan con los All Blacks en el estadio José Amalfitani de Liniers. El duelo comenzará a las 18:10 y representa la revancha del debut del certamen, donde el conjunto argentino cayó por 41-24 en Córdoba.

El resultado de aquel partido impactó en el ranking de la World Rugby: Argentina se mantuvo en el séptimo puesto aunque con una caída en su puntaje (de 82,05 a 81,60). Nueva Zelanda, en cambio, recuperó la cima con 92,51 unidades, una posición que no alcanzaba desde octubre de 2021.

Para esta doble jornada ante los neozelandeses, el técnico Felipe Contepomi citó a 34 jugadores. La lista incluye 19 forwards y 15 backs, entre ellos jóvenes como Boris Wenger y Nicolás D’Amorim, además del debutante Gerónimo Prisciantelli. También regresaron Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares y Mateo Carreras. En cambio, Thomas Gallo, Santiago Grondona y Emiliano Boffelli quedaron afuera por lesión.

La formación titular de Los Pumas tendrá a Julián Montoya como capitán, acompañado en la primera línea por Mayco Vivas y Pedro Delgado. Lo completan Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo. En la conducción estarán Gonzalo García y Tomás Albornoz, con Chocobares y Mallía entre los backs destacados. Los All Blacks, por su parte, confirmaron a Scott Barrett como capitán y referentes de peso como Beauden Barrett, Ardie Savea y Will Jordan.

El partido podrá verse en vivo por ESPN y a través de Star+, además de las plataformas digitales Telecentro Play, D Go y Flow. En la región, el choque se transmitirá en distintos horarios: 18:10 en Argentina, Brasil y Chile, y 15:10 en México.

