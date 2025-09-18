Los precios mayoristas en el país se aceleraron en agosto y acumulan un alza del 15,7% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que los precios mayoristas registraron en agosto un incremento del 3,1%, una aceleración respecto al 2,8% de julio. Con este resultado, el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) acumuló un avance del 15,7% en lo que va de 2025 y 22,1% en los últimos 12 meses.

La variación de agosto se explicó por la suba de 3,1% en los productos nacionales y 2,9% en los importados. Entre los rubros de mayor incidencia dentro de los productos nacionales se destacaron los “Productos agropecuarios” (0,61%), “Productos refinados del petróleo” (0,55%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,36%), “Petróleo crudo y gas” (0,29%) y “Sustancias y productos químicos” (0,23%).

El INDEC precisó además la evolución de los tres indicadores que conforman la medición de precios mayoristas:

Índice de Precios al por Mayor (IPIM): suba mensual de 3,1% y variación interanual del 22,1%.

suba mensual de 3,1% y variación interanual del 22,1%. Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB): excluye impuestos y mostró un incremento del 3,0% mensual y 21,7% interanual.

excluye impuestos y mostró un incremento del 3,0% mensual y 21,7% interanual. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): refleja la producción local sin impuestos, con un alza del 3,5% en agosto y del 23,1% en el último año.

Inflación minorista en agosto

En paralelo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo en 1,9% en agosto, el mismo nivel que en julio, y acumuló un alza del 19,5% en los primeros ocho meses del año. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 33,6%, con lo que ya son 16 meses consecutivos de desaceleración frente al mismo período del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%), impulsada por la suba en la adquisición de vehículos y en combustibles. Le siguió Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%). En contraste, los menores incrementos se dieron en Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado, que registró incluso una baja de -0,3%.