Los precios de los alimentos en el país volvieron a subir más de 2% en el último mes, según las consultoras privadas

En un contexto de incertidumbre política y de tendencia alcista del dólar oficial, las consultoras privadas detectaron que la inflación en alimentos superó el 2% en las últimas cuatro semanas. Se trata de un incremento que no se observaba desde abril, cuando la suba mensual alcanzó 2,9%.

De acuerdo con los relevamientos de LCG, los alimentos y bebidas anotaron un aumento promedio de 2,3% mensual, mientras que Econoviews estimó un alza de 2,4%. El próximo martes, el INDEC dará a conocer el dato oficial de precios para septiembre, que se espera supere el 2%.

Entre los productos de la canasta básica que registraron los mayores incrementos en el último mes se destacan:

Frutas: 6%

Azúcar: 5,1%

Pan, cereales y pastas: 4,9%

Lácteos y huevos: 4,6%

Aceites: 3%

Bebidas e infusiones: 2,6%

Condimentos y otros productos alimenticios: 1,8%

Comidas listas para llevar: 1,4%

Carnes: 0,3%

Por el contrario, las verduras fueron el único rubro que bajó de precio en el mismo período, con una caída de 1,6%.

Inflación en alimentos en lo que va de octubre

El mes comenzó con una contracción de 0,4% en los precios de los alimentos, pero durante la segunda semana se registró un repunte. Según LCG, la suba semanal fue de 1,4%, con los mayores incrementos en verduras (3,8%) y bebidas (2,7%), que junto con la carne explicaron casi el 80% del dato. Condimentos y panificados presentaron aumentos más modestos del 0,2%.

Por su parte, Econoviews registró una variación semanal inferior, de 0,5%, impulsada principalmente por las carnes (1,5%) y las verduras (0,9%).

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de septiembre cerró en 2,2%, con alimentos y bebidas promediando un alza de 2%, impulsados por frutas, verduras y pan. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, septiembre cerró con un incremento de precios de 2%.