Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Los precios de alimentos y bebidas subieron 1,4% durante el último tramo de septiembre

Durante las últimas cuatro semanas, los precios de alimentos y bebidas mostraron una tendencia al alza, acumulando un incremento mensual del 1,4%, según el último informe de la consultora LCG. Sin embargo, los primeros días de octubre registraron un fenómeno inverso: varios productos presentaron deflación, con una caída promedio de 0,4%.

El contexto combina una devaluación del peso, con el clásico ajuste de precios al inicio de mes y un consumo estancado, que limita la posibilidad de trasladar aumentos sin afectar las ventas.

Si se compara con la última semana de septiembre, la aceleración se vuelve evidente. Mientras que el indicador mensual de ese corte había sido del 1%, en las dos semanas finales de septiembre la inflación fue de 1,6% y 0,9%, empujando hacia arriba el promedio mensual actual.

En el rango inferior, las comidas listas para llevar subieron 1,8%, los condimentos y otros alimentos 1,6% y los lácteos y huevos 1,6%. Las carnes prácticamente no variaron (+0,1%), mientras que las verduras fueron el único rubro en baja en el período mensual, con un retroceso del 2,6%.

  • Se acerca la primera superluna del año: esto es lo que se debe saber

    Se acerca la primera superluna del año: esto es lo que se debe saber

    La primera superluna del año se producirá el 7 de octubre de 2025, según confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Durante esa noche, la Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra —conocido como perigeo—, ofreciendo un espectáculo visual que se destacará por su brillo y tamaño aumentados. El evento, visible desde distintas regiones…

  • Dolor en Radio TV Valle Viejo: el joven que murió al volcar con un auto en Capayán, es hijo de nuestro compañero Gustavo Fuentes

    Dolor en Radio TV Valle Viejo: el joven que murió al volcar con un auto en Capayán, es hijo de nuestro compañero Gustavo Fuentes

    El trágico accidente vial se cobró la vida de un joven conductor este domingo por la mañana en la provincia de Catamarca, alrededor de las 7:25 horas sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 517, en las inmediaciones de la localidad de Chumbicha, Departamento Capayán. La víctima fue identificada como Lucas…

  • Cayó una red de trata frente a un colegio en Salta: hay cuatro detenidos y más de 20 denuncias

    Cayó una red de trata frente a un colegio en Salta: hay cuatro detenidos y más de 20 denuncias

    La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, avanzan en una causa que destapó una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba con total impunidad a metros de un colegio secundario de la capital salteña. Lo que comenzó como una investigación…

  • El papa León XIV pidió por el fin de la guerra en Gaza 

    El papa León XIV pidió por el fin de la guerra en Gaza 

    El papa León XIV expresó su profundo dolor por la situación en Gaza y emitió un fuerte llamado a la paz, al término de la santa misa celebrada por el Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero en la Plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice se dirigió a los fieles antes de rezar la oración…

  • Catamarca: murió un automovilista que volcó en Capayán

    Catamarca: murió un automovilista que volcó en Capayán

    Un siniestro vial fatal ocurrió alrededor de las 7:25 esta mañana de domingo en Ruta Nacional N° 38, a la altura del Km. N° 517, de la ciudad de Chumbicha, en el Departamento Capayán. Lucas Germán Fuentes (31), circulaba en un automóvil Volkswagen Gol, de color gris, y por motivos que se investigan, salió de…

  • Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: ganó Russell y Colapinto terminó 16°

    Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: ganó Russell y Colapinto terminó 16°

    El británico de Mercedes dominó de principio a fin en las calles de Marina Bay y se quedó con una victoria contundente. Franco Colapinto ganó tres lugares en la largada, pero una temprana detención lo dejó en desventaja en la fase final de la carrera y finalizó en el 16° puesto. Max Verstappen aguantó en el segundo puesto y recortó distancias en la…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3