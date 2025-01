Los Palmeras: el hijo de Cacho Deicas filtró chats privados del grupo donde critican a su padre

El conflicto que envuelve a Los Palmeras sumó un nuevo capítulo para la inesperada polémica con la que recibieron el año. Las internas en el grupo santafesino saltaron a la luz cuando su cantante, Rubén Cacho Deicas, sufrió un ACV el pasado 10 de enero. Al poco tiempo, los autores de “Bombón asesino” anunciaron oficialmente que seguiría adelante con Pablo López en el micrófono principal, algo que contaría no solo con el aval sino con el empuje del histórico vocalista, quien se recupera en su domicilio junto a su familia.

Sin embargo, horas después del debut de la nueva formación, todo tomó un cariz diferente. Marcos Camino, acordoneonista y líder histórico del grupo, aseguró que la familia de Cacho Deicas les impedía comunicarse con sus compañeros. “Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten”, dijo el músico en Secretos Verdaderos (América).

Pasaron unos días de silencio hasta que llegó la respuesta. Quien tomó la palabra fue Luciano Deicas, hijo menor del vocalista, quien expresó la versión de la familia de Cacho con un extenso video que subió al Instagram oficial de su padre. Entre la emoción por la mejoría del músico y los reproches a algunos de sus compañeros, el joven narró una serie de episodios familiares, tensiones internas y desafíos de salud que han marcado los últimos meses de su papá, revelando un trasfondo de desgaste, malos entendidos y límites cruzados.

“Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento”, afirmó Luciano, visiblemente afectado. Sus palabras no solo evidenciaron las dificultades personales que atraviesa Cacho, sino también un profundo malestar hacia Marcos Camino, histórico compañero de su padre en la banda.

El drama comenzó a gestarse en noviembre pasado, cuando a Cacho Deicas le diagnosticaron un aneurisma. Según Luciano, los médicos le advirtieron que debía abandonar hábitos nocivos como el tabaquismo y cambiar radicalmente su estilo de vida. “Mi papá siempre vivió a lo loco, pero tuvo la fuerza de voluntad para dejar de fumar tras décadas de hacerlo”, relató su hijo, destacando el esfuerzo titánico de un hombre que, a sus más de 70 años, también comenzó a caminar y a cuidarse en la alimentación.

A pesar del delicado diagnóstico, el cantante continuó con las presentaciones de la banda. Desde finales de noviembre hasta las vacaciones en diciembre, el grupo no detuvo su frenético ritmo de trabajo. “Mi papá apenas estuvo una semana en casa ese mes”, recordó Luciano. Sin embargo, tras el esfuerzo, las secuelas comenzaron a notarse. “Muchos lo veían sin fuerzas, pero nunca quisimos preocupar a nadie”.

La relación entre Cacho y Marcos, según Luciano, se deterioró notablemente en los últimos meses. El punto de quiebre fue la decisión de su padre de asistir como invitado al show de Uriel Lozano, un gesto que, según Luciano, desató una ola de recriminaciones por parte de Camino. “Le escribió en mayúsculas reclamándole cómo iba a cantar gratis, sobre todo después de haber cancelado fechas con Los Palmeras”. En otra publicación, compartió algunas capturas del chat interno del grupo que daban cuenta de esta afirmación. Según Rubén, el gesto se debió a un compromiso asumido con Lozano, algo que fue refutado por Marcos: No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar UNA IDEA”.

Las acusaciones de maltrato durante ensayos también salieron a la luz. Según Luciano, en momentos en que Cacho estaba debilitado por estudios médicos, se lo presionaba para ensayar y se lo criticaba duramente cuando no rendía al nivel esperado. “Lo mandaban de vuelta a casa diciéndole que no podía cantar”, recordó con indignación.

El conflicto alcanzó su punto álgido en enero, cuando Cacho sufrió un ACV en su casa. Gracias a la rápida intervención de sus hijos, fue trasladado de urgencia a un sanatorio, donde permaneció varios días en terapia intensiva. A pesar de su delicado estado, lo primero que pidió al recuperar la conciencia fue que avisaran a Marcos y al resto de la banda.

Pero lejos de generar unión, este episodio desató nuevas fricciones. Marcos Camino, según Luciano, hizo declaraciones públicas que la familia considera ofensivas y falsas. “Dijo que nosotros lo manteníamos incomunicado, lo cual es una mentira enorme”, enfatizó. Para el joven, estas afirmaciones solo tenían un objetivo: “Llamar la atención y dividir al grupo”.

En un audio revelado por Luciano, un miembro del staff de Los Palmeras solicitaba que Cacho grabara un video para tranquilizar a los contratistas y evitar la cancelación de shows. Esto, apenas días después de haber sido dado de alta. “Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear”, expresó. Y compartió las capturas que muestran que su padre fue eliminado del grupo de WhatasApp de la banda. “Voy a sacar a Deicas porque le puede causar estrés”, explicó Camino.

Luciano también cuestionó la falta de empatía hacia la familia, que ha sido el pilar fundamental en la recuperación de Cacho. “Siempre estuvimos ahí, cuidándolo en las malas. Pero parece que eso no importa para algunos”, lamentó.

El sábado siguiente al ACV, Marcos apareció en un programa televisivo hablando del estado de salud de Cacho y lanzando acusaciones que Luciano calificó de “barbaridades”. En lugar de una disculpa pública, lo que recibió la familia fue un mensaje ambiguo de Camino: “La piedra ya está tirada, no hay nada que hacer”.

A pesar del dolor y las tensiones, Luciano dejó en claro que su padre sigue siendo un luchador incansable. “Él es un toro, siempre lo fue. Y va a salir adelante, como siempre lo hizo”. También agradeció las innumerables muestras de apoyo de colegas, fans y amigos que han acompañado a Cacho en este difícil proceso.

“Hay muchísima gente que lo quiere ver bien, y eso es lo importante”, concluyó Luciano, reafirmando el compromiso de la familia de estar al lado de Cacho en cada paso de su recuperación. Mientras tanto, las heridas abiertas en Los Palmeras dejan un interrogante que solo resolverá el tiempo: ¿Podrá la banda superar esta crisis y mantener el legado de más de cinco décadas de historia?