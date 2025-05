“Los padres les dan una moto para que se maten”: el duro relato de una vecina de Fray M. Esquiú luego del grave choque en cadena

Hoy jueves, más de 70 motos circulaban por la Ruta 41 en Fray Mamerto Esquiú, y en la zona de El Desmonte cayó uno de los motociclista, produciéndose un choque en cadena donde ser vieron involucradas otra decena de vehículos.

Los heridos e internados, entre otros, son Thiago Carrizo, 16, Mía Córdoba, de 15, en observación en el Hospital de Niños Eva Perón, Jesús Nazareno Coronel, 16 años, otro chico de apellido Moya, 15 años, entre otros, la gran mayoría menores de edad.

Una vecina de la zona habló con Radio TV Valle Viejo, indicando que “todas las noches hay corridas de motos, ya sea por esta ruta o por la otra. No nos dejan dormir, siempre estamos en alerta, porque no sabemos qué pasa. A veces pasan patrulleros por atrás y bueno… hay que estar en alerta. Uno tiene miedo de salir a la calle de noche, generalmente desde las 3 ó 4 de la mañana. Yo no sé qué hacen los padres que no se fijan a dónde andan los hijos también. Les dan una moto para que se maten. Y la particularidad que siempre es en caravanas, hay más de 50 motos. El ruido es tremendo. Hay Explosiones. Parece que andan en una pista. Y estas son las consecuencias. A veces anda la policía por detrás de las motos también, pero bueno… Me imagino que no pueden hacer nada de miedo a chocarlos o de matarlos ellos. Lo de esta madrugada pudo haber sido realmente una tragedia. No sé cómo se puede hacer para librarnos de este mal”.