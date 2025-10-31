Los médicos acusados por órdenes truchas en Catamarca evitaron el juicio y pagarán $15 millones

Luego de 12 años de investigación, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación aceptó la suspensión del juicio a prueba (probation) solicitada por ocho médicos acusados de falsificar órdenes de OSEP, evitando así el juicio penal.

Se trata de los profesionales Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Alejandro Codigoni, Marcelo Eduardo Ubaid, Nelson Walter Silva, Juan León Córdoba Bustos, Hugo Pacheco y Lilian Pennise, y la medida implica que deberán resarcir al Estado con una suma cercana a los 15 millones de pesos y prestar servicios médicos comunitarios en postas sanitarias y centros de salud barriales, durante el período de probation.

El fiscal Augusto Barros explicó que mientras la probation esté vigente, or un año, la causa queda suspendida. En caso de incumplimiento por parte de alguno de los acusados, el juicio se reabrirá de manera automática. Esta modalidad permite un equilibrio entre la sanción económica y la contribución comunitaria, evitando el desgaste de un proceso judicial prolongado.