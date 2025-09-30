Los gobernadores de Provincias Unidas presentan agenda de desarrollo nacional en Chubut

Después del lanzamiento de la campaña santafesina de Provincias Unidas para las elecciones de octubre, los gobernadores se mostrarán ahora en Chubut. En esta ocasión, además del santafesino Maximiliano Pullaro y el exmandatario Juan Schiaretti, que la semana pasada estuvierno juntos en Santa Fe capital, participarán de la foto el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres –que además, oficiará de anfitrión– el actual mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Carlos Sadir. Presentarán la agenda productiva y de desarrollo del espacio.