Los gobernadores de Provincias Unidas presentan agenda de desarrollo nacional en Chubut

Después del lanzamiento de la campaña santafesina de Provincias Unidas para las elecciones de octubre, los gobernadores se mostrarán ahora en Chubut. En esta ocasión, además del santafesino Maximiliano Pullaro y el exmandatario Juan Schiaretti, que la semana pasada estuvierno juntos en Santa Fe capital, participarán de la foto el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres –que además, oficiará de anfitrión– el actual mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Carlos Sadir. Presentarán la agenda productiva y de desarrollo del espacio.

    Catamarca: charla sobre las oportunidades y desafíos del patrimonio como recurso turístico

    Este jueves 2 de octubre, a las 16 horas, en el Complejo Urbano Girardi, se brindará una nueva charla en el marco del Ciclo de Formación Turística “Compartiendo Saberes”, organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital. En esta oportunidad, la charla tratará sobre: “El patrimonio como recurso…

    Sentada de alumnos en protesta por un caso de bullying en La Rioja: hace un mes que la víctima falta a clases

    Jazmín, alumna de tercer año del Colegio 1, lleva 30 días sin asistir a clases debido a un acoso constante que viene sufriendo de parte de una compañera del mismo curso. Según denunciaron sus compañeros, el hostigamiento incluye insultos, burlas y, en uno de los episodios más graves, le arrojaron sobres de azúcar en la…

    Descubren gas metano en un planeta enano del sistema solar exterior

    Un equipo de científicos dirigidos por el Southwest Research Institute (SwRI) realizó un descubrimiento sorprendente en el planeta enano Makemake, ubicado en el sistema solar exterior. Utilizando el telescopio espacial James Webb (JWST) de la Nasa, detectaron gas metano en este mundo helado, lo que indica que Makemake es un cuerpo dinámico y no un…

    Catamarca: 90 viviendas y 200 escrituras entregadas a familias de Tinogasta

    En un emotivo acto en el departamento Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Ernesto Andrada, los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot, y de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, concretó la entrega de 90 viviendas ubicadas cerca del predio de Gendarmería. Además, se entregaron 200 escrituras de distintos barrios del departamento y adjudicaciones…

    Juegos Nacionales Evita: los embajadores deportivos engalanaron el primer día de competencia

    Mauro Iglesias, Rocío Sánchez Moccia, Agostina Hein y Elian Larregina acompañaron a los jóvenes en la jornada que inauguró la acción en Mar del Plata. Los Juegos Deportivos Nacionales Evita son cuna de grandes deportistas y además de una experiencia inolvidable en materia de competencia representan para muchos jóvenes la oportunidad de recibir un consejo de…

