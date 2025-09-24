Los errores que hubo en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Primero, una familia veló erróneamente a su ser querido que supuestamente se habría quitado la vida arrojándose bajo un camión que transportaba caña de azúcar. Después, el hermano del hombre fallecido no pudo identificarlo porque en la Morgue Judicial le mostraron un cuerpo equivocado. Por diligencias del fiscal Carlos Sale se subsanó el error y el muchacho, después de que se constatara su identidad, está siendo velado en su casa materna.

El hecho se registró el jueves a las 2 en las proximidades del llamado Puente Negro, que está ubicado en las proximidades del llamado Puente Negro, en la ruta Alternativa que conduce a Alderetes. Sale, que investigó el caso, le pidió a la Policía que intentara de identificar a la víctima, puesto que no cargaba ningún elemento que posibilitara que sea reconocido.

Horas después, una mujer, acompañada por su hermana, se presentó ante las autoridades para informar que podría tratarse de su hijo. Vieron el cuerpo y confirmaron sus sospechas. Ante esta situación y al haberse realizado todas las pericias, se ordenó la entrega del cadáver para que fuera inhumado.



Los parientes decidieron velarlo antes de sepultarlo en una vivienda de Villa Carmela, Yerba Buena, cuando apareció el supuesto fallecido: “Estoy vivo, no soy ese que está en el cajón”, dijo a los presentes.

La familia avisó a la Policía sobre lo sucedido

Sale, al enterarse de la situación ordenó que el cuerpo del desconocido fuera trasladado a la Morgue y que se entrevistara al muchacho. Este indicó que había decido trasladarse hasta Alderetes, donde estuvo drogándose con amigos. Señaló además que no mantuvo comunicación con sus familiares porque no tenía cómo hacerlo.

Después de que se publicara el caso en los medios, una familia de Delfín Gallo pensó que podría tratarse de Enrique Acosta (28 años) que había sido denunciado como desaparecido el sábado.

“Fui hasta la comisaría de Delfín Gallo y, por orden de la fiscalía, me mandaron a la Morgue. Ahí esperé varias horas hasta que pasé. Los empleados del lugar, me mostraron el cuerpo de una persona que no era mi hermano, por lo que regresé a casa”, sostuvo Hernán Luna, hermano del joven que murió en el accidente.

El muchacho dijo que al poco tiempo de haber regresado, una tía le envió una foto que se había viralizado del rostro del muchacho fallecido. “Me dijo que ese era mi hermano, le discutí que no porque era la persona que me habían mostrado. Ante la duda, partí hacia la comisaría de Alderetes para contar todo lo que estaba sucediendo”, agregó.

En la dependencia policial, le mostraron fotos oficiales de la víctima del hecho y lo identificó como su hermano. Un comisario explicó que le transmitieron la novedad a Sale y el fiscal descubrió que los empleados de la morgue judicial habían cometido el error de mostrarle otro cadáver. Voceros del Ministerio Público confirmaron que se inició una investigación para determinar cómo pudo haber sucedido esta situación.

“Está todo mal desde un comienzo hasta el fin. Primero, entregaron el cuerpo sin la debida identificación. Después, me hicieron ir dos veces a la morgue por culpa de ellos. Estuve horas esperando hasta que finalmente pude identificarlo. ¿Saben todo lo que significa?”, preguntó el hermano de la víctima. “No sólo por lo que pasé, sino por todo lo que sufrió la familia mientras esperaba novedades. Esto no puede quedar así”, concluyó.

Fuente: La Gaceta