Los elogios de Briatore a Colapinto al confirmarlo como titular para el 2026: “Tiene el potencial para ser un piloto de primer nivel”

El futuro de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo quedó sellado tras la confirmación de Alpine: el piloto argentino integrará la dupla titular junto a Pierre Gasly en la temporada 2026. Esta decisión, que marca un hito en la carrera del corredor de 22 años, se produce después de una evolución notable desde su llegada a la escudería francesa a comienzos de 2025, cuando fue transferido desde Williams y asumió la titularidad en reemplazo de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios del año. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe del team con sede en Enstone, habló sobre el trabajo del pilarense y su presencia el próximo año.

“He seguido la trayectoria de Franco a lo largo de su etapa en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para convertirse en un piloto de primer nivel capaz de crecer con el equipo. Nuestra decisión de seguir juntos hasta 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y nuestro firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras”, comentó el directivo italiano en declaraciones que difundió la prensa oficial del team con sede en Enstone. Vale recordar que Colapinto arribó a Alpine por expreso pedido de Briatore, quien fue el mismo que empujó para que tenga la oportunidad de lucirse al mando del monoplaza A525.

Al mismo tiempo, el hombre de 75 años también reflejó las dificultades que tuvo que sobrepasar Colapinto en Alpine, en un contexto en el que el rendimiento del vehículo francés estuvo considerablemente por debajo de los demás. “Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para rendir, pero tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar al equipo a situarse en la mejor posición posible para la próxima temporada”, argumentó. Cabe destacar que el team con sede en Enstone marcha último en el Campeonato de Constructores con 20 unidades, todas conseguidas por Gasly.

En esta misma línea, Briatore cerró el comunicado oficial brindado por Alpine puntualizando en el futuro de la escudería y reforzando un mensaje que ya dio hace varias semanas: mejorar el ambiente en la fábrica y tener una estabilidad contundente en la dupla de pilotos. “Con la alineación de Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados motivos para animar y celebrar la próxima temporada”, concluyó Flavio.

El asesor ejecutivo de Alpine también dio una entrevista exclusiva con la Fórmula 1, donde destacó el trabajo del corredor albiceleste. “Lo difícil para todos estos jóvenes es que llegan a este entorno de la Fórmula 1 con mucha presión por parte de los patrocinadores, el equipo, etc. Desafortunadamente, tenemos un coche que no rinde muy bien. Es difícil de conducir. Creo que al principio Franco estaba un poco perdido y necesitó tres o cuatro carreras para mejorar mucho”, comentó el italiano, en un artículo que lleva la firma del periodista especializado Lawrence Barretto.