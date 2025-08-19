Radio TV Valle Viejo
Los diputados “radicales libertarios” de Catamarca conformaron el bloque “Generación del Cambio”

Luego de ser desplazados del bloque de diputados radicales en Catamarca, se conoció la conformación del nuevo bloque legislativo, cuyo nombre será “Generación del Cambio”, integrado por Silvana Carrizo como presidenta; Tiago Ignacio Puente como vicepresidente; Mamerto Acuña Natalia Vanesa Herrera como secretaria.

“La decisión que adoptamos se fundamenta en motivos políticos, institucionales, éticos y morales que tornan inviable nuestra continuidad dentro del actual Bloque de la Unión Cívica Radical”, manifestaron.

Los legisladores apuntaron: “Advertimos que quienes permanecen en el bloque mayoritario han optado por un camino de complacencia y búsqueda permanente de aprobación del Poder Ejecutivo provincial, abandonando los principios básicos de la función legislativa. El momento histórico nos interpela y no podemos continuar avalando que algunos legisladores se arroguen una representación que no tienen, mucho menos cuando lo hacen para convalidar procesos institucionales que atentan contra la transparencia, la división de poderes que perjudican gravemente a la provincia”.

Mencionaron que la decisión de alejarse del bloque radical “no responde a conveniencias coyunturales, responde a la coherencia que exige la conducta política. Desde el lugar que nos toca, vamos a trabajar por una Catamarca libre y transparente, porque nuestra responsabilidad es con la gente, no con el Ejecutivo Provincial”.

