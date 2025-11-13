Los asesinos de Fernando Báez Sosa rompieron el silencio en un documental

Este jueves se estrenó “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, una serie documental en la que rompieron el silencio seis de los ochos rugbiers condenados por el crimen. En sus testimonios aparece una mezcla de culpa, vergüenza y un intento de reconstruir la propia identidad en medio del encierro.

La serie, que salió por Netflix, no solo revive el crimen de Fernando en Villa Gesell, sino también la historia que siguió: la de los ocho jóvenes que pasaron de ser un grupo de amigos a converstirse en las caras más repudiadas del país. Desde el penal de Melchor Romero, algunos de ellos reflexionaron sobre lo ocurrido, sobre sus familias y sobre la vida que dejaron atrás.

Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del crimen y condenado a prisión perpetua, aseguró que quería que el juicio en Dolores “se haga lo más pronto posible”.

Luciano Pertossi, otro de los condenados a perpetua, consideró que en el juicio se los juzgó “por otro lado”. También habló del impacto en su familia. “Era mucha angustia, uno por un acto que pasó en la vida termina con el papá hablando en un juicio por vos. Me hace mal pensar en mi papá. Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así”, dijo. Y agregó: “Rezo mucho. Después de todo lo que se vive acá adentro, uno madura muy rápido”.

Su hermano, Ciro Pertossi, también condenado a perpetua, indicó: “Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor”.