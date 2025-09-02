Los analistas estimaron que la inflación de agosto promediará el 2% pese a la suba de los alimentos y el dólar

Con el mes de agosto finalizado, los analistas comenzaron a cerrar sus estimaciones sobre la inflación, proyectando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promediará el 2%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial el miércoles 10 de septiembre.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado una inflación de 1,8% para agosto, aunque las consultoras privadas consultadas señalaron que el valor podría superar ese número.

Si bien la suba del dólar en las últimas semanas de julio encendió alertas sobre un posible traslado a los precios, los economistas destacaron que “el salto cambiario no se profundizó, aunque la divisa quedó por encima de los $1300, un nivel más alto que el previo”. Sin embargo, la volatilidad cambiaria sí impactó en alimentos y bebidas, así como en bienes varios y equipamiento para el hogar, lo que presionó el indicador de agosto.

Según Equilibra, “el IPC del octavo mes será de 2%”. La consultora explicó que este resultado se explicó por el aumento de los precios Estacionales (2,5%) y Regulados (2,4%). Además, detallaron que los rubros que más subieron en agosto fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco (4,1%); Transporte (3%); Bienes y servicios varios (2,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,2%).

Por su parte, OJF estimó que la inflación mensual de agosto fue de 2,1%, con un crecimiento interanual de 32,2%, mientras que la inflación general acumulada llegó a 19,7%. La consultora precisó: “En cuanto a los principales rubros, Bienes Varios, Alimentos y bebidas y Equipamiento y funcionamiento del hogar encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 6,5% y 2,9% y 2,6% respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Salud, que presentaron una variación de 2,2%, y 1,9%”.

EcoGo coincidió en la estimación de 2,1% mensual, pero puntualizó: “A pesar de que la inflación en alimentos fue menor a la esperada, la suba en los precios del resto de las categorías mantuvo el indicador”.

Finalmente, Invecq también proyectó que la variación mensual se ubicará en torno al 2,1% para el nivel general, alineándose con las cifras de OJF y EcoGo.