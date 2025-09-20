Locura por River que llegó a Tucumán y fue recibido por una multitud (Video)

River Plate arribó esta noche a Tucumán y su llegada al hotel Hilton estuvo marcada por una multitud de hinchas que aguardaban para darle la bienvenida al plantel. El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará mañana a Atlético Tucumán por una nueva fecha de la Primera División.

El viaje de la delegación se demoró por las tormentas y el granizo que afectaron a Buenos Aires, pero eso no impidió que cientos de fanáticos se congregaran en las inmediaciones del hotel para alentar a los jugadores.

De cara al compromiso en el estadio Monumental José Fierro, Gallardo dispondrá un equipo alternativo, con el objetivo de preservar a varios de los habituales titulares pensando en el duelo de Copa Libertadores ante Palmeiras. Entre los convocados que sí viajaron se destacan Borja, Colidio y Juanfer Quintero.