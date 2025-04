Lo que viene: resumen de la actividad del Rugby

Por la 2da fecha se juega mañana sábado, 3 partidos, en donde los equipos de Catamarca dirán presentes en esta cita. Los Teros visitarán a Crar en la ciudad de La Rioja, y por su parte Hurones recibe a Catamarca Rugby en el barrio La Antena en Valle Viejo. Completan la fecha Chelcos ante Matacos. Tendrá fecha libre Social Rugby.

Horarios de las distintas categorías:

M1 —-12.30hs

M2 —-13.30hs

INTER–15.00hs

1era —-16.30hs

PUMAS SEVEN

Por su parte, el seleccionado Argentino de Rugby Seven jugará este fin de semana una nueva etapa del circuito mundial en Singapur, Los Pumas vienen de ganar en Hong Kong.

Argentina está en la zona A, junto a Sudáfrica y Gran Bretaña

El primer compromiso será mañana sábado a las 5.44 hs vs Sudafrica

Luego se enfrentaran a los Britanicos a las 9.00 hs.

SUPER RUGBY AMERICAS

Los equipos Argentinos jugarán este finde en una nueva fecha de este atractivo torneo.

Pampas (Bs As) vs Cobras (Bra) viernes 20hs

Yacare (Par) vs Dogos xv (Cor) sabado 20hs

Tarucas (Tuc) vs Peñaarol (Uru) lunes 20hs

Tabla de Posiciones

1- PAMPAS 19pts

2- PEÑAROL 19pts

3- SELKNAM 18pts

4- YACARE 13pts

5- TARUCAS 12 pts

6- DOGOS 12pts

7- COBRAS 4pts