¿Lo mató la muñeca?: la misteriosa muerte del cuidador de Annabelle

En las últimas horas, se conoció la muerte de Dan Rivera, investigador de asuntos paranormales y custodio de la auténtica muñeca “maldita” Annabelle, que inspiró varias películas de terror. El influencer, de 54 años, falleció el domingo pasado cuando estaba de gira con el famoso juguete que, se cree, estaría poseído.

De acuerdo a lo que informó el medio The Evening Sun, el primer medio que dio cuenta de la noticia, Dan Rivera estaba en Gettysburg, Pensilvania, una ciudad de las tantas en las que se hacía la gira Devils on the Run Tour.

Hasta allí había llegado junto a su equipo de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, que está detrás de la custodia de todos los elementos “malignos” que tenían guardados el matrimonio de los psíquicos Ed y Lorraine Warren.

La alarma entre los allegados al influencer saltó el pasado 13 de julio cuando, de manera inesperada, bomberos y médicos irrumpieron en el hotel para asistir a Rivera. El misterio en torno a su muerte se profundiza: según The Evening Sun, no hay información oficial sobre las causas y la autopsia, cuyos resultados definitivos tardarán semanas, solo añade más interrogantes a este desconcertante suceso.

Sin embargo, una fuente policial de la oficina forense le dijo a ese medio que la muerte “no parecía sospechosa” y que el cuerpo de Rivera fue encontrado en la habitación del hotel.

La llegada a Gettysburg de la gira que estaba haciendo Rivera estaba agotada por completo: habían vendido 1260 entradas durante los tres días que duró y había terminado el domingo, el día en el que hallaron muerto al influencer.

Rivera había ganado reconocimiento en TikTok gracias a sus videos, donde compartía material paranormal derivado de los casos investigados por los famosos Ed y Lorraine Warren. De hecho, se desempeñaba como investigador principal de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, la misma organización fundada por el renombrado demonólogo y la psíquica.

No era el único lugar en el que había trabajado. El influencer se había mostrado en los ciclos documentales Most Haunted Places y en 28 Days Haunted, que transmitió Netflix.

“Tengo muchísimos recuerdos increíbles con este chico. Hace apenas dos meses, viajamos por todo el país y presentamos el legado de Ed y Lorraine Warren a toda una nueva generación”, comentó su compañero Ryan Buell, según citó el medio Page Six.

La noticia del fallecimiento de Rivera fue confirmada a través de un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de NESPR. “Con profunda tristeza, Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero, Dan Rivera. Estamos desconsolados y aún estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovieron a todos los que lo conocieron. Gracias por su apoyo y cariño durante este momento difícil”, expresaron.

Annabelle es una muñeca Raggedy Ann que saltó a la fama en los años 70 por su supuesta vinculación con eventos paranormales. El objeto pasó a manos de los Warren, quienes la conservaron en su Museo del Oculto, donde fue resguardada bajo estrictas medidas de seguridad.

La figura de Annabelle alcanzó fama mundial tras su adaptación cinematográfica como parte del universo de El Conjuro, creado por James Wan.

Aunque el diseño de la muñeca fue modificado por cuestiones legales, el personaje se convirtió en un ícono del cine de terror. Su primera película se estrenó en 2014, seguida por Annabelle: La Creación (2017) y Annabelle Vuelve a Casa (2019). La trilogía ha recaudado más de 800 millones de dólares en taquilla a nivel global.