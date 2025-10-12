Lo detuvieron en un puesto de control por circular con 500 millones de pesos sin documentación respaldatoria

Un hombre que salió de Jujuy con 500 millones de pesos con destino a la ciudad de Rosario en Santa Fe, fue detenido en la provincia de Tucumán durante un puesto de control de la policía local. El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del último viernes y estuvo a cargo del personal del Puesto Fronterizo 7 de Abril, que detuvo una furgoneta donde se desplazaba un hombre oriundo de Chaco.

El operativo, realizado como parte de un control de rutina, derivó en la detención de este hombre mayor de edad, que conducía una camioneta Toyota. Al inspeccionar el rodado, los efectivos detectaron cuatro cajas de cartón que contenían el dinero en efectivo, prolijamente distribuido en fajos.

Intervención judicial y secuestro del dinero

Ante la magnitud del hallazgo, los uniformados dieron intervención inmediata a las autoridades judiciales y fiscales competentes, por presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415). El dinero fue secuestrado y quedó bajo custodia mientras se avanzan las pericias para determinar su origen y trazabilidad.

Fuentes del procedimiento informaron que se notificó al Juzgado Federal de turno, al tiempo que la División Delitos Económicos y la Dirección General de Aduanas comenzaron a trabajar en conjunto para establecer la procedencia de los fondos y si el traslado estaba vinculado a operaciones financieras ilícitas o evasión fiscal.

Investigación abierta por el origen del dinero

Los investigadores buscan determinar si los $500 millones incautados formaban parte de alguna estructura de lavado de activos o si se trataba de dinero destinado a movimientos comerciales no declarados. “El volumen del efectivo excede por completo los límites permitidos y no había documentación respaldatoria”, señalaron voceros policiales.

El conductor permanecía demorado en sede judicial mientras se definía su situación procesal. En tanto, las autoridades advirtieron que continuarán con los operativos de control en la zona fronteriza de Tucumán, donde suele registrarse un intenso tránsito de carga entre el norte argentino y el centro del país.

La investigación continúa en curso y las autoridades esperan los resultados de las pericias contables para determinar el destino final del dinero y posibles responsabilidades penales.