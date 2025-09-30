Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Lluvias y temperaturas: qué se pronostica para octubre, noviembre y diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2025, con tendencias que marcan una primavera más cálida de lo habitual en amplias zonas del país, acompañada por precipitaciones que se ubicarán en valores normales en el centro y el Litoral, pero con excesos y déficits según la región.

Según el organismo, en provincias del centro y norte se prevén temperaturas superiores a los promedios históricos, mientras que el sur del país registrará valores más cercanos a la media. En cuanto a las lluvias, habrá un comportamiento desigual: regiones con precipitaciones por encima de lo esperado y otras con déficit marcado.

Los especialistas remarcaron que, aunque actualmente predomina la neutralidad climática, hacia noviembre podría consolidarse la presencia de La Niña, lo que tendría impacto sobre el régimen de lluvias en distintos sectores del territorio nacional.

Cómo será el régimen de lluvias en el trimestre

El informe del SMN señala que en el noreste argentino (Misiones y Corrientes) las lluvias serán inferiores a lo normal, mientras que en el noroeste (Jujuy, Catamarca y oeste de Salta) se esperan acumulados superiores a lo normal.

En tanto, la región central del país, integrada por Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, registrará precipitaciones dentro de los parámetros habituales para la época. En Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan) también se prevén valores normales.

En la Patagonia, las precipitaciones estarán entre normales e inferiores, lo que mantendría el patrón más seco típico de la estación.

Pronóstico de temperaturas para octubre, noviembre y diciembre

Respecto a la temperatura media, el pronóstico trimestral octubre noviembre diciembre advierte una marcada tendencia a valores superiores a lo normal en el centro y sur del país. Córdoba será la provincia que presentará la mayor anomalía térmica de la zona central.

En la región pampeana y en Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan), también se esperan registros por encima del promedio. El mismo escenario se repite en el Litoral, con énfasis en Santa Fe y Entre Ríos.

  • Lluvias y temperaturas: qué se pronostica para octubre, noviembre y diciembre

    Lluvias y temperaturas: qué se pronostica para octubre, noviembre y diciembre

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2025, con tendencias que marcan una primavera más cálida de lo habitual en amplias zonas del país, acompañada por precipitaciones que se ubicarán en valores normales en el centro y el Litoral, pero con excesos y déficits según la región.…

  • Desarrollaron un “pegamento para huesos” que repara fracturas en solo tres minutos

    Desarrollaron un “pegamento para huesos” que repara fracturas en solo tres minutos

    Un equipo de investigación chino desarrolló un revolucionario “pegamento para huesos” que puede curar fracturas en solo 3 minutos con una sola inyección. El producto “Bone-02” fue creado para solucionar lesiones ortopédicas que tradicionalmente requerirían meses de inactividad y cirugías invasivas. Lin Xianfeng, cirujano ortopédico jefe asociado del Hospital Sir Run Run Shaw, en Hangzhou, destacó…

  • Catamarca: OSEP brindará controles gratuitos sin prescripción médica por el Mes del Cáncer de Mama

    Catamarca: OSEP brindará controles gratuitos sin prescripción médica por el Mes del Cáncer de Mama

    Se trata de una cobertura que incluye una mamografía digital y consulta médica posterior a las que podrán acceder afiliadas de 40 años o más. Además habrá actividades simbólicas para el público en general y una charla en Casa Central para empleadas. Del 1 al 31 de octubre, la Obra Social de los Empleados Públicos…

  • Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este fin de semana

    Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este fin de semana

    Franco Colapinto buscará revertir el complicado fin de semana que tuvo en el circuito callejero de Bakú y volverá a salir a pista con su Alpine en lo que será el Gran Premio de Singapur, segunda parada de la Fórmula 1 tras la temporada en Europa. Luego de terminar en el puesto 19 en Azerbaiyán tras un toque de Alex Albon…

  • Catamarca: por primera vez en la historia se entregó un barrio completo en El Peñón

    Catamarca: por primera vez en la historia se entregó un barrio completo en El Peñón

    En la localidad de El Peñón, Antofagasta de la Sierra, 20 familias recibieron las llaves de su vivienda y con ellas la oportunidad de construir una vida con mayor dignidad y esperanza. La entrega estuvo encabezada por los ministros de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz, y de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, junto al…

  • El Gobierno nacional se apresta a prorrogar la jubilación anticipada por desempleo

    El Gobierno nacional se apresta a prorrogar la jubilación anticipada por desempleo

    El Gobierno se apresta a disponer una nueva prórroga de la Jubilación Anticipada por Desempleo al cumplirse el plazo para acceder al régimen especial que fue puesto en marcha en 2021 y extendido en 2023. El esquema pensado para los trabajadores que tienen 30 años o más de aportes pero que le faltan hasta 5 años para…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3