Lloraba por la muerte de su abuela, y lo atacaron brutalmente por su orientación sexual: “Dejamelo que siempre quise pegarle a uno de estos”

Un joven de 24 años fue atacado a golpes a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo. La agresión ocurrió luego de que interviniera para defender a su amigo, quien lloraba por la muerte reciente de su abuela. El ataque, que se conoció hace pocas horas, sucedió durante la madrugada del 16 de agosto pasado, dejó a la víctima con la mandíbula fracturada y la necesidad de una cirugía maxilofacial.

El hecho tuvo lugar cerca de las 5:15, cuando el joven, vecino de Grand Bourg -partido de Malvinas Argentinas-, y su amigo salieron de una discoteca ubicada en la avenida Coronel Marcelino E. Freyre. Ambos habían pedido un auto a través de una aplicación de viajes y esperaban el vehículo en la esquina de avenida Del Libertador e Isabela Infanta, en la zona de El Rosedal. Según el relato del propio denunciante. En ese momento dos jóvenes pasaron por la vereda y se burlaron de su amigo por su llanto.

La víctima intentó frenar la burla y les explicó a los agresores sobre la razón detrás del estado de conmoción de su amigo. Sin embargo, los dos jóvenes volvieron sobre sus pasos y comenzaron a discutir entre ellos para decidir quién de los dos lo agrediría. Uno de ellos, de cabello rubio largo y ojos azules, de acuerdo a la descripción, le dijo a su acompañante: “Dejamelo a mí, que yo siempre quise pegarle a uno de estos”, en referencia a la orientación sexual del denunciante, según consta en su declaración.

Inmediatamente después, lo derribó de una patada en la pierna y, una vez en el piso, lo pateó en la mandíbula. La víctima recuerda haber quedado desorientada y ensangrentada, hasta que un policía se acercó unos minutos más tarde. Junto a su amigo, buscó atención médica primero en el Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, donde le informaron que la especialidad requería derivación, y continuó su atención en el Hospital Piñero, donde se confirmó la fractura de mandíbula. Posteriormente, la madre del joven lo trasladó al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, en Pablo Nogués, para seguir el tratamiento.

Según la historia clínica fechada el 18 de agosto, la víctima presentaba fractura mandibular doble: sinfisiaria y de ángulo izquierdo. El informe médico consigna: “Se realizó cirugía de reducción y fijación con material de osteosíntesis. Evolución normal”.

La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°13 Especializada en Discriminación tomó intervención en el caso, en el que el abogado Fernando Madeo Facente patrocina a la víctima. Como una de las primeras medidas, la Unidad de Investigaciones Complejas del Ministerio Público Fiscal porteño relevó movimientos en redes sociales, repasó base de datos públicos y confirmó que los acusados mantenían contacto entre sí.

Quien, según la descripción aportada por la víctima, le pateó la mandíbula, es F.R., de 21 años. Es vecino del barrio porteño de Chacarita y maneja un emprendimiento de venta de ropa, con una buena cantidad de seguidores en las redes. Se sabe que F.R. cuenta con un antecedente contravencional: el 17 de septiembre de 2024 fue denunciado por daños a la propiedad. El sumario detalla que se encontraba pintando con aerosol el portón de una vivienda en Palermo, hecho por el cual fue identificado y notificado.

El segundo sospechoso, identificado como O.R.B., tiene 18 años, vive en Palermo y en las últimas semanas cerró su perfil de Instagram. Se lo ha visto en publicaciones posando con prendas del emprendimiento de F.R. Ambos están ahora imputados por el delito de lesiones graves calificadas por haberse cometido por odio a la orientación sexual. La víctima, al contar lo sucedido ante la Policía, dijo que nunca los había visto en su vida.