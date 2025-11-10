Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Llaryora al salir de Casa Rosada: “Fue una reunión positiva, cordial y productiva”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo hoy que la reunión con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, fue “positiva, cordial y productiva”, y afirmó que ve con “buenos ojos esta nueva etapa”.

Llaryora ponderó “pasar de la etapa de agravios e insultos” a una etapa de búsqueda de acuerdos. El cordobés celebró que fue “una reunión muy importante, cordial y productiva”, y adelantó que podría acompañar las medidas que impulsará Milei, aunque bajo la condición de que se acuerden los detalles de cada una de las iniciativas.

En este sentido, sobre el Presupuesto sostuvo que “tiene que tener determinadas modificaciones para poder ser aprobado” en el Congreso, pero teniendo en cuenta que “el país va a crecer y confiando también en que la inflación va a seguir a la baja”.

Sobre la reforma laboral, consideró que la Casa Rosada debe “seguir trabajando de buena fe” en un proyecto, pero “sin tumbar todo el régimen actual”, sino planteando determinadas modificaciones “específicas”.

  • Comunicado de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca contra el Grooming

    Comunicado de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca contra el Grooming

    En el marco del próximo Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, se comparte a la comunidad en general información de prevención y concientización sobre el delito de “Grooming”. ¿Qué es el Grooming? El grooming es el acoso sexual…

  • Llaryora al salir de Casa Rosada: “Fue una reunión positiva, cordial y productiva”

    Llaryora al salir de Casa Rosada: “Fue una reunión positiva, cordial y productiva”

    El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo hoy que la reunión con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, fue “positiva, cordial y productiva”, y afirmó que ve con “buenos ojos esta nueva etapa”. Llaryora ponderó “pasar de la etapa de agravios e insultos” a una etapa de búsqueda de acuerdos. El cordobés celebró que fue…

  • Mató a dos hombres y dijo que lo hizo porque recibió una orden en “mensaje encriptado” de una cucaracha

    Mató a dos hombres y dijo que lo hizo porque recibió una orden en “mensaje encriptado” de una cucaracha

    Un hombre de Nuevo México enfrenta cargos por el asesinato de dos personas y dejó una declaración perturbadora ante las autoridades. El sospechoso, identificado como Alexis Hernández, de 25 años, aseguró que una cucaracha le envió un “mensaje encriptado” que le ordenaba matar. El caso fue revelado por la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo, que investiga los hechos ocurridos el pasado…

  • CATA reabre el jueves con su muestra permanente

    CATA reabre el jueves con su muestra permanente

    La Secretaría de Gestión Cultural informa que el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) permanecerá cerrado al público hasta el miércoles 12 de noviembre, debido al desmontaje de la 17º Feria del Libro de Catamarca, que tuvo lugar en este espacio cultural. CATA volverá a abrir sus puertas el jueves 13 de noviembre en…

  • El interventor del Garrahan sancionó a trabajadores acusándolos de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”

    El interventor del Garrahan sancionó a trabajadores acusándolos de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”

    El interventor del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, sancionó a varios trabajadores, entre los que se encuentra la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, les inició un sumario y los acusó de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación“. En declaraciones a Noticias Argentinas, miembros del equipo de salud del Hospital…

  • Catamarca: familiares del joven asesinado Jesús Vergara denuncian amenazas (Video)

    Catamarca: familiares del joven asesinado Jesús Vergara denuncian amenazas (Video)

    En las primeras horas de esta mañana de lunes llegaron al edificio de la Fiscalía General, familiares de Jesús Alejandro Vergara, el joven que fue asesinado de una puñalada en el barrio Santa Marta, por Leopoldo Seco, quien está detenido a disposición de la fiscal Yésica Miranda. En esta causa también hay otras tres personas…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4