Llaryora al salir de Casa Rosada: “Fue una reunión positiva, cordial y productiva”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo hoy que la reunión con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, fue “positiva, cordial y productiva”, y afirmó que ve con “buenos ojos esta nueva etapa”.

Llaryora ponderó “pasar de la etapa de agravios e insultos” a una etapa de búsqueda de acuerdos. El cordobés celebró que fue “una reunión muy importante, cordial y productiva”, y adelantó que podría acompañar las medidas que impulsará Milei, aunque bajo la condición de que se acuerden los detalles de cada una de las iniciativas.

En este sentido, sobre el Presupuesto sostuvo que “tiene que tener determinadas modificaciones para poder ser aprobado” en el Congreso, pero teniendo en cuenta que “el país va a crecer y confiando también en que la inflación va a seguir a la baja”.

Sobre la reforma laboral, consideró que la Casa Rosada debe “seguir trabajando de buena fe” en un proyecto, pero “sin tumbar todo el régimen actual”, sino planteando determinadas modificaciones “específicas”.