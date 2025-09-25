Radio TV Valle Viejo
Llamativo dato sobre matrimonios en Rosario: caen las uniones, pero crecen entre adultos mayores y parejas del mismo sexo

En 2024 se celebraron 3.208 casamientos en Rosario, un 7% menos que el año anterior, según el último informe de la dirección General de Estadística municipal. La tasa de nupcialidad quedó en 3,1 por cada mil habitantes, una de las más bajas de la última década.

El estudio marca que el matrimonio se posterga: en los últimos diez años, los varones retrasaron la decisión casi cinco años y las mujeres cuatro. La franja etaria más frecuente es la de 30 a 39 años, que concentra el 25% de los enlaces. Sin embargo, se consolida un fenómeno en crecimiento: el 12,5% de las uniones incluye al menos a una persona de 60 años o más.

Rogelio Biazzi, Jefe de Gabinete municipal, expresó “cada dato que surge de estos informes es una ventana a la vida cotidiana de nuestra ciudad. Saber cómo, cuándo y quiénes eligen casarse nos permite entender mejor a Rosario y acompañar con políticas públicas que estén a la altura de esas transformaciones sociales.”

Los meses más elegidos

Octubre y noviembre se mantienen como los momentos favoritos para pasar por el Registro Civil. En noviembre hubo 417 matrimonios, mientras que octubre registró 360, un 15,4% más que el promedio histórico para ese mes.

Estado civil y extremos de edad

Casi 7 de cada 10 casamientos (69,7%) fueron entre personas solteras. El resto se reparte entre divorciados y viudos. Aunque la mayoría se casa entre los 30 y los 39 años, todavía hay quienes lo hacen entre los 15 y 19 (1,6%) y también parejas en las que ambos tienen más de 60 (5,7%).

Matrimonio igualitario en alza

En 2024, el 3,4% de las uniones correspondió a matrimonios igualitarios, con la misma proporción de enlaces entre varón-varón y mujer-mujer (1,7% cada uno). La tendencia muestra un leve pero sostenido crecimiento desde 2018.

“Casate con tu ciudad”

El año pasado también volvió el programa “Casate con tu ciudad como testigo”, que propone ceremonias en espacios públicos icónicos de Rosario como el Rosedal, el Pasaje Juramento y la Glorieta del Parque Alem. Desde su relanzamiento, ya participaron más de 100 parejas.

Fuente: Rosario 3

