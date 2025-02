Lionel Scaloni respaldó la gestión de Milei: “Lo que quiero es que apoyemos hasta el último día”

Lionel Scaloni está cerca de clasificar a la selección argentina al Mundial 2026, algo que podría lograr durante los primeros meses de este nuevo calendario que está en curso. Mientras se enfoca en lo que será el último tramo de las Eliminatorias Sudamericanas, el DT de la Albiceleste brindó una entrevista en la que tocó diversos temas.

Si bien evitó meterse en controversias, el hombre de Pujato habló sobre el país y explicó cuál es su deseo sin mostrar miradas partidarias: “No es por tirar la pelota afuera, a mí, como en la selección de Argentina, quien esté sentado, dirigiendo, no es importante. Es cómo le va y cómo está el entorno”, planteó al ser consultado por cómo veía al país.

“En este caso el país, yo lo que quiero es que esté bien. Y soy en eso un ignorante, porque no tengo ni idea, y sería un atrevido si opinaría de política porque no tengo ni idea. Lo que quiero es que el que esté sentado ahí, lo apoyemos, porque es nuestro presidente, y hasta el último día que esté. Y eso es lo más importante. Después, quién sea, qué partido… No, porque aparte no corresponde. No por ser entrenador de la Selección tengo que opinar de eso. Pero, que vaya bien, tanto en la selección argentina como en el país, eso es lo que quiero”, agregó en la nota que brindó a DSports.

En otro tramo de la entrevista, reconoció que está en contacto con la realidad argentina aunque pasa la mayor parte de su año en España: “Tony es mi suegro, hincha del Real Madrid. Vino a trabajar a Mallorca. Además que desde que empecé a dirigir se compró todos los libros de fútbol. Me pasa recortes, se lee todo lo de Argentina, que cómo está el país, con el presidente nuevo. Me manda por Whatsapp. Yo leo lo que realmente me interesa, él lo sabe. De Fútbol me escribe un montón de cosas”.