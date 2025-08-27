Lilia Lemoine se paró para tapar la cámara cuando hablaba Marcela Pagano y se desató un bochorno en la Cámara de Diputados

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un nuevo capítulo de su pelea en la Cámara Baja, durante la sesión del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Todo terminó en un bochorno, que por unos minutos dejó en un segundo plano las preguntas de fondo sobre las muertes por el fentanilo contaminado, la situación en el hospital Garrahan y los audios de Spagnuolo por preguntas coimas en Discapacidad.

La legisladora nacional del bloque Coherencia comenzó su interpelación al ministro, cuando su par libertaria -ex aliada política- se paró en su bancada frente a la cámara de Diputados TV que transmitía en directo el debate. De esa forma, Lemoine ocupaba gran parte del plano de la cámara que transmitía en vivo la sesión.

“Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Voy a preguntar tres minutos y si usted me interrumpe, señor presidente, voy a preguntar”, expresó Pagano ante Martín Menem, con quien mantiene una clara enemistad.

El presidente de la Cámara de Diputados le pidió a Lemoine que se siente en su banca y la exposición de la ex integrante del bloque de La Libertad Avanza continuó.

El momento en que Lemoine se para y filma a Pagano, entre gritos y acusaciones.



Pagano preguntó a Francos sobre la presencia de agentes de la SIDE en su cartera, en medio de gritos de otros legisladores libertarios y con Lemoine que filmaba con su celular con una sonrisa irónica.

Tras su exposición, la diputada libertaria se paró al lado de Pagano, en una postura amenazante, mientras era filmada con el celular por la legisladora Lourdes Arrieta.

“Por favor diputada Lemoine, así podemos continuar con el informe del jefe de Gabinete de Ministros”, pidió Menem buscando poner orden en el recinto.

Tras el escándalo, Lemoine se paró y se quedó junto a Pagano.

No es la primera vez que ambas diputadas protagonizan un fuerte cruce durante un debate en Diputados.

En marzo, entre insultos, gritos, un vaso de agua arrojado directamente contra una diputada Lemoine y María Celeste Ponce, de un lado, y Marcela Pagano y Rocío Bonacci, del otro, protagonizaron un escándalo.

Las libertarias de a pie, cercanas al núcleo duro de LLA, acusaban a las libertarias que permanecían sentadas de ser funcionales al kirchnerismo.

La semana pasada, Lemoine explotó de furia por la votación de dos diputados de La Libertad Avanza contra el veto de Javier Milei, una maniobra con la que formalizaron la ruptura y un nuevo bloque liberal.

Entre los disidentes está Marcela Pagano, con quien Lemoine está enfrentada. La asesora de imagen del Presidente fue impiadosa: propuso que el nuevo armado se llame “Manliba”.

El enojo entre Lemoine y Pagano viene de lejos. Y había recrudecido cuando la periodista puso su voto para habilitar el debate sobre el veto a la emergencia en discapacidad, en una sesión en la que Diputados iba a tratar otros vetos presidenciales y buscaba avanzar en otros proyectos críticos para Milei.

Este miércoles, volvieron a enfrentarse entre gritos y denuncias de amenazas, luego de días donde desde el oficialismo vincularon a Pagano a la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, que revelaron un esquema de supuestas coimas en la Andis.