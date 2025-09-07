Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei y tuvo un fuerte cruce con periodistas

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un extraño cruce con periodistas en Vicente López durante la votación de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

La legisladora acusó a los periodistas de perseguirla y acosarla y los filmó. “CASI SE LLEVAN PUESTA A UNA SEÑORA CON CAMINADOR. Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan… les pedís que paren Y NO PARAN. 3 cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí que NO ME TOCARAN MUCHAS VECES. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes. Se ríen encima. Les causa gracia”, posteó en X Lemoine junto a dos videos.

Leandro Lutzky, periodista de la señal IP y protagonista involuntario de la secuencia, le respondió en la misma red social: “Dejá de mentir, @lilialemoine. Queríamos hablar con Karina Milei por el escándalo de las coimas y vos me gritaste, en vivo, pidiendo cámara. Te dimos micrófono y te desequilibraste”.

Lemoine sacó su teléfono y filmó a los periodistas. Lutzky le preguntó si estaba haciendo lo mismo que en el Congreso y la diputada le respondió: “¿Sos Pagano?“, en referencia a la escena que Marcela Pagano y Lemoine protagonizaron en la Cámara de Diputados filmándose mutuamente. “En esto se convirtió la política, en un auténtico circo”, comentó el movilero de IP al aire.