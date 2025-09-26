Liga Profesional: tres partidos animan la jornada de este viernes

Platense recibe a San Martín de San Juan y Banfield se mide con Unión desde las 19. La fecha cierra con el duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Tigre, a las 21:15.

La Liga Profesional del fútbol argentino ofrece este viernes una cargada jornada con tres encuentros claves para la tabla.

A las 19:00, Platense será local ante San Martín de San Juan, en un choque que se verá por ESPN. En simultáneo, Banfield enfrentará a Unión de Santa Fe en el estadio Florencio Sola, con transmisión de TNT Sports.

El cierre de la jornada será a las 21:15, cuando Central Córdoba de Santiago del Estero reciba en el Madre de Ciudades a Tigre, partido que se podrá seguir por ESPN Premium.

Los tres compromisos se presentan como oportunidades para equipos que buscan sumar puntos en la pelea por los promedios y la clasificación a las copas internacionales.