Liga Profesional: Banfield-Tigre, Newell’s-Barracas e Instituto-Independiente abren la séptima fecha del Clausura

Banfield-Tigre, Newell’s-Barracas Central e Instituto-Independiente abren este viernes la séptima fecha del Clausura. El Taladro se juega la permanencia, la Lepra busca revancha tras el clásico y el Rojo vuelve tras el escándalo en Chile.

javascript:false

19:00 | Banfield vs Tigre | Estadio Florencio Sola | Árbitro: Yael Falcón Pérez | TV: ESPN Premium

| | Estadio Florencio Sola | Árbitro: Yael Falcón Pérez | TV: ESPN Premium 19:00 | Newell’s vs Barracas Central | Estadio Marcelo Bielsa | Árbitro: Hernán Mastrángelo | TV: TNT Sports

| | Estadio Marcelo Bielsa | Árbitro: Hernán Mastrángelo | TV: TNT Sports 21:15 | Instituto vs Independiente | Estadio Monumental de Alta Córdoba | Árbitro: Luis Lobo Medina | TV: TNT Sports Premium

La séptima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional comienza este viernes con tres partidos clave que se disputarán en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.