Liberaron en Catamarca a uno de los sospechosos por el asesinato de Jesús Vergara

El joven de 27 años, detenido ayer en el marco de la investigación por el homicidio de Jesús Alejandro Vergara ocurrido el lunes, recuperó hoy miércoles la libertad, por recomendación médica, debido a que cursaría una dolencia que le impediría permanecer en una celda. Sin embargo, continuará vinculado a la causa.

Por el contrario, Leopoldo Seco, sindicado como autor material del crimen, pasó a calidad de detenido y mañana sería indagado por la fiscal Yesica Miranda.

Vergara y otro individuo se habrían trenzado en una pelea cuando Seco se acercó por la espalda, asestándole un cuchillazo en el lateral izquierdo, y luego de permanecer en el Hospital San Juan Bautista, por la gravedad de las lesiones murió a las pocas horas.