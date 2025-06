Liberaron a Juan Grabois: “No tengo una imputación específica”

Después de haber permanecido detenido por unas doce horas aproximadamente, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado durante la madrugada del domingo. El dirigente había ocupado junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes”, expresó el dirigente social a la salida.

Además, Grabois aclaró: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avsallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Pabtrica Bullrich que es una mujer muy perversa”.