Ledesma denunció la estrategia del Gobierno de utilizar el ajuste como cortina de humo para encubrir privilegios y escándalos

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma se refirió a la decisión del Gobierno nacional de disolver organismos como Vialidad Nacional, la CNRT, la Agencia de Seguridad Vial y advirtió que se trata de una estrategia deliberada para desviar la atención pública de escándalos aún sin explicar, como el ingreso de valijas diplomáticas sin control ocurrido en febrero.

“Mientras ajustan al Garrahan, asfixian universidades y cierran organismos que cumplen funciones esenciales, siguen sin dar explicaciones sobre las valijas que entraron por Ezeiza sin pasar por Aduana. Recortan para tapar valijas: esa es la verdad que no quieren que se diga”, disparó Ledesma.

Según lo revelado por medios nacionales, una mujer identificada como Laura Belén Arrieta, exazafata de 32 años, ingresó al país en un vuelo privado de Royal Class, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, recientemente señalado como dueño de Fly Bondi y nexo entre el presidente Javier Milei y la organización ultraconservadora CPAC, vinculada a Donald Trump.

“Ese vuelo llegó desde Miami con cinco valijas que no fueron revisadas por Aduana. ¿Quién autorizó eso? ¿Qué traían? ¿Por qué no hay una sola respuesta del Gobierno?”, cuestionó Ledesma. “El blindaje mediático y político es escandaloso, y la motosierra no apunta a los privilegios, sino a los controles que podrían haber evitado este tipo de hechos.”

El legislador catamarqueño señaló que, lejos de una política de eficiencia, lo que se está ejecutando es una operación para correr el foco y eliminar estructuras que incomodan.

“Vialidad, la seguridad vial, los controles de transporte, el sistema científico, la salud pública: todo eso se recorta para montar una cortina de humo y proteger negociados que nadie quiere investigar. El caso de las valijas no es una anécdota, es la prueba de cómo se gobierna con privilegios para pocos y ajuste para todos.”

Por ultimo, Ledesma cargó directamente contra el presidente y su entorno: “Ni Milei ni los que lo rodean están a la altura de gobernar un país. No tienen gestión, no tienen capacidad y lo que es peor: son flojos. Gobiernan con un tuit y una cámara, pero la realidad no se tapa con slogans. Quieren tapar el desastre con marketing, pero la verdad ya los está alcanzando.”

Ledesma finalizó exigiendo una investigación seria sobre el ingreso de esas valijas, y reiteró su repudio al vaciamiento del Estado como herramienta de encubrimiento político.