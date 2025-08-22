Ledesma apuntó contra un legislador de su mismo partido: “No es la primer agachada de los diputados nacionales”.

El diputado provincial oficialista Juan Carlos Ledesma opinó sobre la ausencia del peronista Dante López Rodríguez en la que consideró una sesión clave.

El diputado provincial oficialista Juan Carlos Ledesma opinó sobre la ausencia del peronista Dante López Rodríguez en la que consideró una sesión clave.

El diputado Ledesma se refirió en sus redes con dureza a la incomprensible ausencia del diputado catamarqueño, Dante López Rodríguez, durante la sesión de ayer en la que se trató el levantamiento del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la emergencia por Bahía Blanca y aumento de las jubilaciones, medidas largamente esperadas por miles de argentinos y sus familias.

“Lo de López Rodríguez no es una simple inasistencia; es una “agachada” una claudicación, una estafa al pueblo de Catamarca y una falta de respeto a la gente que más necesita” y añadió “pero lo más grave es que no es la primer agachada de los diputados nacionales en sesiones importantes, es una constante y preocupante práctica de dar la espalda cuando se necesitan definiciones importantes para el futuro del país”, afirmó Ledesma con contundencia.

El legislador oficialista pero que se planta y cuestiona cuando no está de acuerdo con algunas cosas, recordó que esta conducta no es aislada y señaló “que varios diputados y diputadas catamarqueños han faltado sistemáticamente, votaron en contra o se han abstenido en votaciones cruciales, demostrando una “voluntad obstruccionista” que perjudica el desarrollo de Catamarca en particular y de la Argentina en general.

“Estos diputados indignos, con sus ausencias y sus votos en contra, no sólo traicionan la confianza de nuestros votantes, sino que van en contra de la esencia misma del peronismo, que se construyó sobre la lealtad a los humildes, la defensa de la producción nacional y la presencia del Estado donde más se necesita”, sentenció.

Para Ledesma estos legisladores “ya deberían haberse ido de este espacio político”, afirmó Ledesma.

Ante esta reiterada actitud, el diputado Ledesma fue categórico: “Quienes eligen el ausentismo y la negativa antes que el trabajo y la construcción, “deberían renunciar a sus bancas y dejar que vayan catamarqueños que defienden con mucha firmeza y convicciones los intereses de catamarca” y continuó “un escaño no es un privilegio personal; es una herramienta para servir al pueblo, si no tienen la voluntad de usarla para el bien común, que dejen el lugar a quienes sí estén dispuestos a honrar la función pública con trabajo y compromiso”.

Finalmente, Ledesma destacó el compromiso de todos los bloque opositores e incluso algunos que fueron electos por La Libertad Avanza, que a pesar de las dificultades, logró dar quórum y avanzar con el tratamiento del veto, reafirmando su “firme decisión de seguir trabajando por las grandes mayorías, con o sin el apoyo de aquellos que han olvidado sus principios”, concluyó.