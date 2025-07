Le rompieron la cabeza con un bloque de cemento: investigan un asesinato en Chilecito

Una vez más, la violencia vuelve a golpear con fuerza en Chilecito, La Rioja. Esta vez, la víctima fue Gabriel Barrionuevo, un hombre trabajador, querido por su entorno, con sueños que fueron brutalmente arrebatados. Su muerte, en circunstancias que aún se investigan, sacude a toda una provincia que ya no puede mirar para otro lado.

La autopsia reveló que Herman Gabriel Barrionuevo (37), hallado sin vida este sábado en avenida Cable Carril, murió a causa de un politraumatismo de cráneo grave, que incluyó fracturas en la base del cráneo y en la región parietal izquierda.

Según fuentes cercanas, Barrionuevo fue visto por última vez con un grupo conocido como “Los Toros Castros”, y habría tenido una fuerte discusión con uno de sus integrantes.

Su esposa informó que hacía dos días no regresaba a casa, y que solo sabía que se encontraba reunido con amigos. La madre también confirmó que lo vio el viernes por la tarde, y desde entonces no hubo más contacto. La víctima se movilizaba en una moto blanca, la cual no fue hallada y ahora figura como sustraída.

Un testigo reveló que Barrionuevo fue visto por última vez en el barrio Dorados Sur, donde habría tenido un altercado con un hombre de apellido Castro, actualmente prófugo. La policía realizó seis allanamientos sin resultados y confirmó que el señalado cuenta con antecedentes delictivos

A las 16:05 arribaron al lugar agentes de Homicidios y Policía Técnica Judicial, y se espera el informe forense completo. Mientras tanto, los investigadores sostienen como principal hipótesis un hecho violento vinculado al entorno de la víctima.

La investigación por la muerte de Hernán Gabriel Barrionuevo, de 37 años, confirmó que se trató de un homicidio brutal. De acuerdo al informe del médico forense Pablo Medina, la víctima falleció por un politraumatismo de cráneo grave, que incluyó fracturas en la base del cráneo y en la región parietal izquierda. La autopsia se llevó a cabo con la supervisión del fiscal Diego Torres Pagnussat.

El cuerpo fue hallado en avenida Cable Carril, y los peritos sostienen que el crimen ocurrió allí mismo, ya que no encontraron indicios de que el cadáver fuera trasladado desde otro lugar. Cerca del cuerpo se encontró un bloque de cemento con manchas que podría haber sido el arma utilizada en el ataque. Este elemento fue secuestrado como prueba clave y será sometido a peritajes por la Policía Técnica Judicial.

Según los investigadores, todo indica que se trató de un ataque directo, posiblemente vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con el entorno que frecuentaba Barrionuevo. Los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para avanzar hacia una imputación formal. Por el momento, el principal sospechoso del crimen continúa prófugo.