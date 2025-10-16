Laurta teme por su vida y evalúan una pericia psiquiátrica, reveló su abogado

La Justicia de Concordia llevó adelante la audiencia imputativa contra Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo detenido en Entre Ríos en el marco de una causa por homicidio criminis causa, presuntamente cometido entre las últimas horas del 7 y las primeras del 8 de octubre en un paraje alejado de la ciudad.

Según explicó a Elonce su defensor oficial, el abogado José Legarreta, el procedimiento se realizó conforme a las normas procesales vigentes y tuvo por objeto informar formalmente al imputado sobre las conductas que se le atribuyen. “Se le informó la conducta que se le endilga, en este caso un homicidio criminis causa en jurisdicción de Concordia, ocurrido entre las últimas horas del 7 y las primeras del 8 de octubre, luego de una situación con un remisero proveniente de Buenos Aires”, Martín Palacio.

El abogado confirmó que el acusado hizo uso del derecho constitucional de abstenerse de declarar. “Laurta no dijo nada, se abstuvo de declarar y, por responsabilidad profesional, tengo que mantener la entrevista en privado”, señaló el defensor público, quien aclaró que por el momento no está definida la teoría del caso ni la estrategia defensiva.

Prisión preventiva y resguardo de la investigación

El letrado adelantó que este jueves se realizará una audiencia de medidas cautelares, en la cual se resolverá la prisión preventiva del acusado. “Seguramente se dispondrá una prisión preventiva por 90 días, a los efectos de proteger la investigación”, anticipó Legarreta.

Actualmente, Laurta se encontraba alojado en una dependencia policial “bajo severa custodia”. El defensor explicó que su cliente “tiene ciertos temores por su vida, pero hay que ver si eso responde a una cuestión fundada o a una construcción subjetiva de él”.

Evaluaciones psicológicas y vínculo con la causa de Córdoba

En relación con el estado mental del imputado, el abogado adelantó que “se está evaluando la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica”, debido a que existen “cuestiones que llaman la atención sobre la coherencia o incoherencia de sus dichos, principalmente en cuanto a la naturaleza de los hechos”.

Asimismo, Legarreta mencionó la posible conexión entre la causa en Concordia y el doble femicidio ocurrido en Córdoba, por el cual Laurta también sería investigado. “Probablemente sea trasladado en los próximos días a Córdoba”.

“Si lo imputan de los hechos en Córdoba, habrá que analizar la situación de manera integral, junto con la defensa de esa jurisdicción, teniendo en cuenta además que se trata de un ciudadano extranjero”, precisó el defensor público.

Acceso al expediente y evaluación de los hechos

Legarreta confirmó que, antes de la audiencia, mantuvo una entrevista con el imputado y accedió al expediente judicial para conocer los elementos de prueba reunidos hasta el momento. “Previamente tuve una entrevista con él y acceso al expediente”, explicó.

En esa instancia, el letrado advirtió que Laurta había realizado manifestaciones previas relacionadas con el alejamiento de su hijo.

La investigación penal preparatoria continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Concordia, mientras la Justicia coordina con las autoridades de Córdoba para definir el futuro procesal del acusado.

