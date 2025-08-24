Radio TV Valle Viejo
Las sospechas de coimas en el gobierno de Milei produce cruces políticos en Catamarca

Ayer sábado, el diputado provincial por La Libertad Avanza en Catamarca, Adrián Brizuela, publicó en la red social Facebook una imagen donde aparece la supuesta intención de votos para las elecciones legislativas de octubre, bajo el título “Se entiende el nerviosismo”. Allí, el legislador catamarqueño escribió: “El cuadro que explica el ataque del kirchnerismo al equilibrio fiscal en el Congreso y las operetas mediáticas. Un audio, que sería de agosto del año pasado, cuyo autor es un experto abogado penalista (raro no?) y que sale a la luz 2 semanas antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Quien hace la denuncia es Dalbón, abogado de Cristina. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede! Kirchnerismo nunca más!”.

Este domingo, el dirigente de izquierda de Catamarca, Pedro Damián Saracho Diamante, le respondió a Brizuela también por las redes sociales, indicando que “los audios de Spagnuolo han dejado en evidencia que, por un lado, son cómplices de las corruptelas, y por otro, oportunistas con ansias de ocupar el lugar de los corruptos. La defensa de los libertarios oficialistas —como Adrian Brizuela en Catamarca— pone el eje en quién denuncia, porque no pueden desconocer la corrupción que vincula a “el jefe”, su séquito y al presidente #Milei”.

Saracho Diamante, luego ataca a los libertarios provinciales y nacionales: “Galán y Baigorri son unos hipócritas que buscan colgarse de este escándalo para ver cómo acumulan votos, cuando nunca se han delimitado de las políticas de ajuste y la corrupción de Milei. Tenemos que exigir que Karina Milei, Lule Menem y Javier Milei entreguen los teléfonos y que se llegue al fondo de este caso. Además, los gobiernos provinciales tienen que aclarar qué relación tenían con la Droguería Suizo-Argentina. No existen medias tintas: el que no pida llegar al fondo de esto es cómplice de la corruptela de los Milei”.

