Las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina para los duelos ante Brasil y Uruguay

La selección argentina pone primera en 2025: Lionel Scaloni hizo pública la lista de 33 convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias sudamericanas, a disputarse este mes: el viernes 21 ante Uruguay, en el Centenario, y el martes 25 contra Brasil, en el Monumental; ni más ni menos que los dos clásicos continentales. Y en la nómina hay varios rostros nuevos, o con poco recorrido con la Albiceleste, lo que marca que el entrenador continúa en la búsqueda de una renovación para contar con variantes de cara a 2026, y también más allá del horizonte del Mundial a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Así, por caso, además de la presencia del capitán Lionel Messi y del grueso de los históricos consagrados dos veces en América y en la Copa del Mundo Qatar 2022, surgen el lateral Francisco Ortega (Olympiakos de Grecia), Máximo Perrone (Como), Benjamín Domínguez y Santiago Castro (Bologna) y el Diablito Echeverri, de gran Sudamericano Sub 20 y recientemente incorporado al Manchester City.

Ortega, surgido de Vélez, le ofrece una alternativa en el carril izquierdo ante la baja del nivel de Marcos Acuña en River. Perrone, otro producto de la cantera del Fortín, viene destacándose en el Como (hoy regaló una asistencia en la caída ante la Roma), al igual que Nicolás Paz, quien ya probó que no le pesa la casaca de Argentina y también está en la prelista. Benjamín Domínguez y Santiago Castro integran la delantera del Bologna y vienen ofreciendo buenas performances. El ex Gimnasia ganó terreno en el último tramo de las competencias: suma cuatro goles en 17 presencias. El centroatacante, por su parte, ostenta nueve gritos en 36 encuentros.

El enganche ex River, en tanto, es de la factoría de Ezeiza. Brilló en el Sub 17, lo hizo en la Sub 20 (en septiembre comenzará el Mundial de la categoría) y, en la casa de la Selección, todos los cuerpos técnicos están al tanto de su evolución y comportamiento. El combo lo impulsó a la Mayor.

Los futbolistas que están al límite de amarillas son: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez.

Luego de enfrentar a Uruguay y Brasil, Argentina enfrentará a Chile (en Santiago de Chile) y a Colombia (de local) en junio, y a Venezuela (de local) y Ecuador (visitante) en septiembre.