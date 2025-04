Las palabras de Lucas Gatti, hijo del Loco, por el fallecimiento del legendario arquero del fútbol argentino

Esta noche de domingo, a la salida del hospital donde estuvo unos 60 días internado y finalmente falleció esta tarde Hugo Orlando Gatti, su hijo Lucas habló con el canal de noticias TN y dejó las siguientes frases:

“Él estaba en paz, ha peleado hasta el último momento. Junto a mi hermano aprovecho para agradecerle al Hospital Pirovano, han hecho todo. Era una persona fuerte y lo ha demostrado”

“Se llega a un punto en donde alargar el sufrimiento no tiene más sentido: que (los doctores) hagan cosas para que siga y alargar algo que no tenga sentido. Es para evitar alargar el sufrimiento y alargar inútilmente una agonía”

“Tuvo un accidente en la calle, se fracturó la cadera, pero la realidad es que mi padre se fue el día que murió mi madre, ocho meses antes. Hemos hecho de todo para llevárnoslo a Europa, donde vivía yo. Pero él no ha querido…”

“A partir de ese día, ya no era Superman. La caída fue una anécdota, la razón por la cual entró al hospital. Todo arranca con un estado anímico, el día que murió mi madre prácticamente ese día también había muerto él”

“Cuesta hablar. Tuvimos la suerte de vivir con Superman. Todos conocen al personaje y nosotros conocemos el personaje, desde dentro. Solamente podemos agradecerle a la vida que nos ha dado la posibilidad de vivir al lado de un genio, eso no nos lo quita nadie”

“Como padre, no lo puedo explicar. Estos tipos no se explican, salen uno cada tanto y, como era arquero, era padre; y como era padre, era marido. Un tipo diferente. Lo llamaban ‘loco’, ‘polémico’, pero era un genio. Nunca vi un tipo con tanta intuición. Así era en casa también”

“El mensaje más grande que dejó es que, sobre todo en los tiempos que corren, él nunca se preocupó por lo que hay que decir o no. Cuando hablabas con él, sabías que el tipo decía lo que pensaba; te guste o no, estés de acuerdo o no. Eso no ocurre mucho hoy… Eso es un valor que no tiene precio. Siempre fue un tipo muy legítimo, muy puro”

“Él fue el marketing puro cuando el marketing no existía. El mundo del fútbol lo va a recordar como un tipo que cambió todo”