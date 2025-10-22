Las Noches Estelares de Catamarca proponen observar a Saturno, “el planeta de los anillos”

Este viernes 24 y sábado 25, de 20 a 22 hs., se llevará a cabo la experiencia de Astroturismo denominada “Noche estelar de Saturno” a cargo de Astro Space Tour. La cita será en la Plazoleta Constructores de La Paz, ubicada en Av. Autonomía de Catamarca, cerca del Predio Ferial (frente al nuevo hotel de cuatro estrellas en plena construcción) y promete un viaje bajo las estrellas, dedicado exclusivamente a Saturno, el planeta de los anillos.

De esta manera, los participantes podrán observar los anillos principales de dicho planeta, su color dorado y, con buena visión, hasta algunas de sus lunas más grandes como Titán, además de las constelaciones principales (Capricornio, Acuario, Piscis Austrinus).

La experiencia se iniciará con una charla y luego, los participantes aprenderán a usar la aplicación Stellarium que permite ubicar estrellas, constelaciones y planetas en tiempo real directamente desde el propio celular, a señalizar el cielo con láser verde, podrán realizar una observación de con telescopios especiales, entre otras actividades. También podrán participar de sorteos y premios.

Consiste en una actividad con costo y con cupos limitados. En caso de mal clima, el evento se reprograma.Para reservas y consultas se deben comunicar al siguiente contacto: 3834-256060.