Las felicitaciones de Javier Milei a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “Iluminás al mundo peleando contra la narcodictaura de Venezuela”

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a María Corina Machado, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, flamante premio Nobel de la Paz 2025. “Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, planteó el mandatario, en una breve publicación en sus redes sociales. Y agregó: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.