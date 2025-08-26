Lanús le empató a River Plate sobre la hora en el monumental por el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura

El Millonario ganaba trabajosamente con gol de Montiel luego de los cambios de Gallardo pero en el último minuto Castillo puso el 1-1 final; igual La Banda lidera en soledad el Grupo B.
Un hecho de extrema gravedad conmocionó este lunes por la noche al sur de la provincia. En la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Los Arroyo, departamento Juan Bautista Alberdi, Tucumán, un niño de 2 años y 6 meses perdió la vida tras ser atropellado por un camión cañero. El episodio…
Personal policial llegó hasta una vivienda ubicada en inmediaciones al barrio Libertador I, donde dialogó con un hombre mayor de edad, quien expresó que un individuo habría ingresado al interior de su vivienda con aparentes intenciones de cometer un ilícito, para luego darse a la fuga. Rápidamente, los uniformados de acuerdo a las características recabadas,…
Caracas, Managua y Miami concentran en estos días la atención internacional por los recientes movimientos del dictador venezolano Nicolás Maduro, según declaraciones del periodista Jaime Bayly y reportes de la cadena NTN24. Diversos indicios apuntan a la posibilidad de una inminente fuga de Maduro y su círculo familiar hacia Nicaragua, aliado político clave del régimen chavista en la región, en…
En la tarde de hoy, a las 16:05, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Novena se constituyeron en la manzana “L” del barrio Santa Marta, y aprehendieron a un sujeto de apellido De Cicco (24), quien fue sindicado por un joven de 25 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado, días atrás, al interior de su vivienda, donde…
En medio de la tensión política por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el presidente Javier Milei protagonizó un llamativo acto fallido durante un acto con candidatos en la ciudad de Junín. Al criticar a la oposición, el mandatario afirmó que “están molestos porque le estamos afanando los choreos”. Según supo Noticias Argentinas, la…