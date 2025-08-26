Radio TV Valle Viejo
Lanús le empató a River Plate sobre la hora en el monumental por el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura

El Millonario ganaba trabajosamente con gol de Montiel luego de los cambios de Gallardo pero en el último minuto Castillo puso el 1-1 final; igual La Banda lidera en soledad el Grupo B.