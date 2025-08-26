Lanús le empató a River Plate sobre la hora en el monumental por el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura

En la tarde de hoy, a las 16:05, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Novena se constituyeron en la manzana “L” del barrio Santa Marta, y aprehendieron a un sujeto de apellido De Cicco (24), quien fue sindicado por un joven de 25 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado, días atrás, al interior de su vivienda, donde…